Er ist der gesellschaftliche Höhepunkt im Vereinskalender des Turnvereins und überhaut der einzige festliche Ball in Friedrichsfeld: der Frühlingsball des Turnvereins. Dazu wird die Turnhalle vom Vergnügungsausschuss in einen Ballsaal verwandelt. Für die Tanzmusik sorgt in diesem Jahr die Band „Happyness Voice“ mit drei Musikern und einer Sängerin. Im Rahmen des Frühlingsballes werden wieder langjährige und verdiente Mitglieder geehrt. Der Frühlingsball findet statt am Samstag, 11. Mai, 20 Uhr, in der Vereinsturnhalle. Tischreservierungen nimmt Rolf Lutz unter Telefon 0621/47 37 71 entgegen. -ion

