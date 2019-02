Führung der Buslinien steht auf dem Prüfstand

Ein Thema, das die Friedrichsfelder Bürger immer wieder beschäftigt, ist die Führung der Buslinien durch den Ort. Deshalb hat Jürgen Hoffmann von der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) bei der Bezirksbeiratssitzung die momentane Lage erläutert. Seit dem 3. Februar 2019 fährt die Linie 43 wieder ihre normale Route, die Fahrgastzahlen dazu seien schon sehr aussagekräftig, sagt Hoffmann: Bei besagter Linie lässt sich ein Plus von 24 Prozent verzeichnen. Vor allem am Südbahnhof nutzen mehr Leute die Buslinie.

„Günstigere Zeiten“

„Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass der Bus jetzt zu einer günstigeren Zeit abfährt“, meint Bezirksbeirat Manfred Erbsland von der SPD. Er fährt nun nur kurze Zeit nach der Ankunft der S-Bahn ab. Auch im Gewerbegebiet gibt es einen deutlichen Zuwachs von 36 Prozent. Den Grund dafür sieht Hoffmann im neuen „global player“, der Firma Amazon. „Die Mitarbeiter tragen zu einer hohen Nutzung des Linienverkehrs bei, vor allem an der Haltestelle Steinzeugstraße“, so der Vertreter der rnv. Die Änderungen haben sich bisher also für die Verkehrsgesellschaft bewährt. Dazu gehört auch die Anbindung der Linie 46 an den Südbahnhof. Immer mehr Leute nutzen dieses Angebot.

Trotzdem sei die Nachfrage um 16 Prozent gesunken. „Das kann so natürlich nicht bleiben“, findet Hoffmann. „Hier muss das Gewicht noch anders gelegt werden“, führt er fort. Die fehlende Verbindung zur Haltestelle Lämmertränke sei ein Problem, das bei Bürgern sehr präsent ist. Da die Linie 43 die Lämmertränke nicht mehr anfährt, hat sich auch der Anschluss ans Altenheim in Seckenheim verschlechtert. Die Anbindungen seien unregelmäßig und nicht zufriedenstellend.

Mit 22 Fahrten pro Tag gibt es zwar einige Verbindungen, doch sonntags wird die Haltestelle gar nicht bedient. Dieses und weitere Probleme will die RNV im Auge behalten, verspricht Hoffmann am Ende seines Vortrags. niz

