Garden in den Hauptrollen

Über eine überaus gute Resonanz konnten sich die Schlabbdewel-Carnevalisten bei ihren beiden Prunksitzungen freuen, zu denen sie in die Turnhalle eingeladen hatten. Ein bestens aufgelegter Sitzungspräsident Mathias Baier begrüßte die vielen Gäste und Ehrengäste sowie einige Abordnungen befreundeter Vereine. Er versprach ein „Non-Stopp-Power-Programm“ – und sollte damit Recht behalten. Denn das, was die Schlabbdewel mit überwiegend eigenen Kräften ihrem Publikum boten, war närrisches Programm der Spitzenklasse.

Den Auftakt machten schon traditionell die Kleinsten von der Purzelgarde. Sie entführten nebst Astronaut Mica in ferne Galaxien und bekamen verdienten Applaus. Die Garden – zu Recht das Aushängeschild der Schlabbdewel – bestritten einen Großteil des Programms. So zeigten sowohl die Jugend-, als auch die Junioren- und die Aktivengarde jeweils einen Marsch. Insgesamt vier Tanzmariechen gibt es inzwischen. Ihre Tänze präsentierten Laura Gärtner, Lilja Pfeifer, Emilia Reiss und Tessa Wäckerle als Medley. Eine Augenweide waren auch die Schautänze. Hier hatten die Trainerinnen und Trainer wieder viel Phantasie gezeigt. „From Zero to Hero“ hieß es beispielsweise bei den Junioren. „Nur ein Clown“ war das Motto des Schautanzes der Jugend und „Emotionen“ zeigten die jungen Damen der Aktivengarde.

Gelungene Bütten

„Fleisch ist das wahre Gemüse“, der Meinung war Mathias Baier in seiner Doppelbütt mit Samantha Riesland, die ihre Erfahrungen mit dem Thermomix entgegenhielt – der allerdings nicht grillen kann. Ein herrlicher Schlagabtausch zwischen Mann und Frau. Ein gerngesehener Gast ist der Mann mit dem Koffer, Manfred Baumann, der in diesem Jahr „in Sachen seiner Frau“ erschien, nämlich in deren Klamotten.

Nach einigen Jahren der Abstinenz stieg auch Markus Rohr mal wieder in die Schlabbdewel-Bütt und hatte bei seinem Vortrag als „Simulant“ mal wieder die Lacher auf seiner Seite. Ein überaus gelungener Vortrag, den eigentlich nur noch einer beziehungsweise eine toppen konnte, nämlich Rosalia de Angelo. Sie war in diesem Jahr für ihren Mann Salvatore gekommen. „Der hat zu viel Ramazotti getrunken“ so die singende Italienerin, die auch gerne von ihrer Freundin Stella erzählte: „Sie ist halt nicht die hellste Kerze auf der Torte und wirft bei Beerdigungen den Strauß auch schon mal hinter sich.“ Man hatte es natürlich längst bemerkt, es war kein Geringerer als Gerd Gohlke, der verdient eine Rakete bekam.

Zu später Stunde gab es dann noch geistlichen Beistand. Schlabbdewel-Senator und frisch gebackener Hans-Maurer-Preisträger Alexander Fleck kam als Bischof von Friedrichsfeld in Begleitung von Diakon Albert Lachnit und konnte auch zu später Stunde noch mit seiner politischen Bütt punkten. Vor allem als er am Ende feststellte, Friedrichsfeld sei der Nabel der Welt.

Für die musikalischen Momente war auch dieses Mal Jeanette Friedrich zuständig. Die ausgebildete Musical-Sängerin verstand es bestens, das Publikum zum Mitsingen zu animieren. Das gelang auch Sitzungsmusiker Ralf Siegel, der unter anderem zu seiner beliebten Bobfahrt einlud. Und so bewegten sich die Zeiger der Uhr schon stark in Richtung Mitternacht, als alle Aktiven noch einmal auf die Bühne kamen, um zusammen mit dem Publikum mit dem Friedrichsfeld-Lied das Ende der Sitzung einzuläuten.

Info: Fotostrecke unter: morgenweb.de/friedrichsfeld

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.02.2020