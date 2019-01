„Gelbes Gold“ wird versteigert

Sie boten ein prächtiges Bild auf der Bühne, die Garden, die zusammen mit den Elferräten der Schlabbdewel zum Neujahrsempfang in den gut besetzten Saal des Bernhardushofs einmarschierten. Sie alle hatten nur ein Ziel: den Rathausschlüssel und somit die Macht über das Friedrichsfelder Rathaus zu bekommen. Doch bis es so weit war, sollte es noch eine ganze Weile dauern.

Zuerst begrüßte Sitzungspräsident Mathias Baier die zahlreich erschienenen Gäste. Darunter, im Jahr der Kommunalwahl, auffallend viele aus dem Bereich der Politik. Gekommen waren aber auch zahlreiche Fastnachter, darunter eine Abordnung der Zabbe aus Seckenheim mit ihrer Prinzessin Sandra II. an der Spitze. Für die Interessengemeinschaft Friedrichsfelder Vereine (IGF) hieß deren Vorsitzender Reinhard Schatz zahlreiche Vereinsvertreter sowie die Bürger willkommen.

Vielfältiges Vereinsleben

Denen galt auch sein besonderer Dank: „Wenn man euch ruft, seid ihr da. Und wenn man euch nicht ruft, dann bleibt ihr auch zu Hause“, so Schatz in Anspielung an das im Dezember nicht stattgefundene Weihnachtsliedersingen am Goetheplatz, welches wegen der schlechten Witterung kurzfristig abgesagt werden musste.

IGF-Chef Reinhard Schatz bedankte sich aber auch bei den Vereinen für ihre zahlreichen Veranstaltungen, welche Friedrichsfeld nach wie vor lebens- und liebenswert machen, und natürlich bei der Bevölkerung, die diese Veranstaltungen auch zahlreich besucht und damitunterstützt.

Wie vielfältig das Vereinsleben in Friedrichsfeld ist, zeigte sich am sehr ausführlichen Jahresrückblick von Mathias Baier. Er ließ alle kulturellen und sportlichen Veranstaltungen des vergangenen Jahres noch einmal Revue passieren.

Im Anschluss daran gab es Verstärkung für den Elferrat. Mit Ute Maltzahn und Bastian Karsten haben die Schlabbdewel gleich zwei neue Elferräte in ihren Reihen. Jetzt war es aber wirklich an der Zeit, den Rathausschlüssel zu fordern. Besonders schwer fiel die Übergabe Bürgerserviceleiter Stephan Frauenkron nicht, denn Ende des Monats verlässt er ohnehin die Stadtverwaltung Mannheim, um in Plankstadt die Leitung des Hauptamtes zu übernehmen.

Schwerer fällt ihm da schon der Abschied von Friedrichsfeld, und so hatte er die Herausgabe des Schlüssels an eine Bedingung gekoppelt. Bei der Räumung der Büros im Rathaus blieben noch fünf Rollen mit gelben Säcken übrig. Dieses „gelbe Gold“ sollen die Schlabbdewel meistbietend versteigern und den Erlös beim Frozzelkommers einem guten Zweck zuführen. Denkbar ist hier auch die eigene Jugendkasse.

Und so versteigerte Mathias Baier gleich mal den ersten Pack für ganze zwölf Euro. Die weiteren Rollen werden bei den Veranstaltungen der Schlabbdewel versteigert. Nach dieser Zusage rückte Frauenkron seinen Schlüssel heraus.

Er bedankte sich bei allen Anwesenden für fünf schöne Jahre in Friedrichsfeld, an die er sicher gerne zurückdenkt. Zum Abschied gab es für ihn noch einen flüssigen Gruß, damit er die Friedrichsfelder nicht so schnell vergisst. Zum Ende des Empfangs durften alle Ehrengäste sowie die Abordnung der Zabbe auf die Bühne, um ihre Grußworte zu überbringen.

Damit und mit der Verteilung der Neujahrsbrezel ging der offizielle Teil des Neujahrsempfangs dann zu Ende. -ion

