Germania-Chronik ab sofort erhältlich

115 Jahre bewegte Fußballgeschichte liegen hinter dem FC Germania Friedrichsfeld. Doch das Geschehen überschlägt sich in der heutigen Zeit immer schneller, so dass alleine schon fünf Jahre markante Veränderungen in einem Vereinsleben bringen können. Anlässlich dieses kleinen Jubiläums hat sich der FC Germania Friedrichsfeld entschieden, die Geschichte des Vereins in Bildern sowie insbesondere die letzten fünf Jahre in Bild und Text in einer kleinen Chronik zu dokumentieren.

„Es wird hier auch einige bislang noch unveröffentlichte Fotos zu sehen geben“, verspricht Andi Nowey, der die Germania-Chronik auf den Weg gebracht hat. „Unter anderem freuen wir uns auch, dass unser befreundeter Nachbarverein TV 1892 Friedrichsfeld ein Grußwort beigesteuert hat.“ Ab sofort ist die neue Germania-Chronik zum Preis von fünf Euro in der Merian-Apotheke oder online beim Verein käuflich zu erwerben. red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.12.2018