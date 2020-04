Glockenklang nach drei Jahren

Die Kirche St. Bonifatius im Mannheimer Stadtteil Friedrichsfeld hat einen neuen Glockenstuhl. Die Verantwortlichen gehen davon aus, dass das Geläut voraussichtlich in der kommenden Woche, also rechtzeitig zu Ostern, wieder in Betrieb genommen werden kann.

Im Juni 2019 kam die Genehmigung der Erzdiözese Freiburg zur Ausführung der Baumaßnahme. Seit Mitte März dieses Jahres ist der Kirchturm eingerüstet. Zu diesem Zeitpunkt wurde mit den Demontagearbeiten des alten Glockenstuhls begonnen. Dabei hängten die Arbeiter zunächst die vier Glocken ab. Die Glocken wurden auf der Bodenfläche zwischengelagert. Danach wurde die vorhandene Stahlkonstruktion in transportable Teile zerlegt.

In der letzten Märzwoche wurden unter Einsatz eines Mobilkrans die Teile der alten Stahlkonstruktion aus der Glockenstube gehoben und die Holzteile des neuen Glockenstuhls auf den Turm gezogen. Bei diesem Manöver wurden dem Kranfahrer und den Monteuren viel Fingerspitzengefühl abverlangt.

Der Kranführer saß in seiner Kabine in luftiger Höhe, die Monteure standen auf einer Gerüstplattform in etwa 21 Metern Höhe. Sie musste all die Einzelteile entgegennehmen und in der Glockenstube zwischenlagern. Inzwischen sind die Aufbauarbeiten der Holzkonstruktion beendet und die Glocken mit den neuen Jochen aus Eichenholz wieder aufgehängt. Die neuen Glockenklöppel müssen noch eingebaut werden. Alle Arbeiten verlaufen nach Angaben der Verantwortlichen planmäßig.

Gutachten aus dem Jahr 2011

Die Geschichte der Umbauarbeiten reicht zurück bis ins Jahr 2011. Damals gab die katholische Kirchengemeinde ein Gutachten in Auftrag, um den Zustand des Gebäudes zu dokumentieren und die in den nächsten Jahren anstehenden Sanierungsmaßnahmen zu erfassen. Dabei rückte als eine der dringendsten Maßnahmen der schlechte Zustand des stählernen Glockenstuhls in den Fokus. Nachdem das Investitionsvolumen für die Gesamtmaßnahmen durch den Architekten Günter Probst ermittelt war, gründete der damalige Pfarrgemeinderat ein Team, das sich mit Unterstützung der Stabsstelle Freiburg um die Finanzierung und das Einwerben von Spenden bemühte.

Die Baukosten für den neuen Glockenstuhl und die Schallläden zum Verschließen der Fensteröffnungen der Glockenstube wurden mit circa 100 000 Euro veranschlagt. In den Folgejahren wurden die Erlöse der Gemeindefeste, sowie die Einnahmen aus besonderen Aktivitäten auf das Spendenkonto überwiesen. Darüber hinaus wurde die Baumaßnahme durch die Spenden vieler Gemeindemitglieder unterstützt. Mit einem erforderlichen Grundstock von 36 500 Euro als Eigenkapital konnte die Finanzierung bei der Erzdiözese Freiburg angestoßen werden. Auch die Gesamtkirchengemeinde Mannheim sowie die Pfälzer Kirchenschaffnei bezuschussten die Maßnahme.

Durch den damaligen Schirmherrn der Aktion, Walther Tschischka, zugleich Präsident der Handwerkskammer Rhein-Neckar Nord, wurde eine Sachspende in Form eines Schalladens zur Verfügung gestellt, gefertigt in der Schreiner-Ausbildungswerkstadt der Handwerkskammer. Sie wurde auch auf deren Stand auf dem Maimarkt der Öffentlichkeit präsentiert.

Zeit der Stille endet

Wenn an Ostern die Glocken vermutlich wieder läuten, werden drei Jahre ohne Glockengeläut in der Kirche St. Bonifatius zu Ende gehen. Denn im Rahmen einer Turm- und Glockeninspektion wurde im März 2017 die sofortige Stilllegung des Geläutes angeordnet. Anlass dazu war der desolate Zustand der filigranen Stahlkonstruktion. Sämtliche Läute-Termine wurden seitdem von der benachbarten evangelischen Johannes-Calvin-Gemeinde übernommen.

