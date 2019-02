Hoheiten tanzen mit Kindern

Die Schlabbdewel hatten zum Kindermaskenball eingeladen und trotz sonnigem Wetter waren die kleinen Narren in großer Zahl in die Turnhalle geströmt. Bunt kostümiert als Hexe, Cowboy, Prinzessin oder Indianer erlebten sie so einen lustigen Nachmittag. Durch das Programm führten Samantha Riesland und Prinzessin Denise Baier, für die fetzige Musik sorgte DJ Elmar. Das ging dann schon gleich mal los mit den Partyhits „Tschu, Tschu, Wa“, „Cowboy und Indianer“ oder dem Fliegerlied.

Die Kinder waren begeistert. Immer wieder animierten Sammy und Denise die kleinen Gäste zu lustigen Spielen wie etwa der Reise nach Jerusalem, dem Luftballontanz oder auch Mohrenkopfwettessen. Diese tolle Feier ließen sich auch das Mannheimer Stadtprinzenpaar Dirk II. und Daniela I. sowie das Ilvesheimer Kinderprinzenpaar Max I. von der Partyfactory und Leni I. von der tanzenden Welle nicht entgehen. Da durfte das Lieblingslied von Prinz Dirk „Kutschiä, Kutschio“ natürlich nicht fehlen. Auf dem obligatorischen Foto mit den närrischen Hoheiten wollten alle Kinder gerne mit dabei sein.

Und als das „große“ Prinzenpaar schon wieder weiter gezogen war, da tanzte das Ilvesheimer Kinderprinzenpaar noch fröhlich mit den kleinen Narren durch den Saal. Und so ging der Kindermaskenball erst am frühen Abend zu Ende. -ion

