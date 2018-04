In der Nacht Auto zerkratzt

Anzeige

Zeugen sucht das Polizeirevier Ladenburg für eine Sachbeschädigung, die sich in der Zeit zwischen Montag, 23 Uhr, und Dienstag, 6.45 Uhr, vor einem Hotel in Friedrichsfeld ereignet hat.

Der Geschädigte parkte seinen BMW mit dem Kennzeichen „GL“ in der Lembacher Straße am späten Abend. Als er am nächsten Morgen zu seinem Wagen ging, musste er feststellen, dass das gesamte Fahrzeug einschließlich Dach und Felgen etwa fünf bis zehn Centimeter lange Kratzer aufwies. Der Schaden beläuft sich schätzungsweise auf mindestens 5000 Euro.

Personen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben und sonst irgendwelche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Ladenburg unter 06203/9305-0 zu melden. pol/-tin