In diesem Jahr gibt es gleich zwei Sieger beim M-Springen

Höhepunkt am Sonntag

Spannend wurde es am Sonntagnachmittag bei der Siegerrunde zum M-Springen, für die sich elf Reiterinnen und Reiter qualifiziert hatten. Hier galt es, den verkürzten Parcours möglichst schnell und vor allem, ohne Fehler zu reiten. Wegen der großen Teilnehmerzahl wurde in zwei Abteilungen gewertet. Der Sieg in der ersten Abteilung ging an Claudia Kraus (RFV Viernheim) auf Campari, die zweite Abteilung gewann Benjamin Boba (RFV Schwanheim) auf Soleil du Coeur. Die Preise bei der Siegerehrung wurden vom Sponsor Edmund Krauß persönlich übergeben.

Bereits am Freitagmittag hatte das Turnier mit verschiedenen Prüfungen, auch für junge Reiter, begonnen. Höhepunkte am Samstag waren die Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. L sowie das M-Springen in zwei Abteilungen. Mit dem Großen Preis, dem M**-Springen mit Siegerrunde klang das erfolgreiche Turnierwochenende aus.

