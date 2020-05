Inthronisation im kleinen Rahmen

Es war alles so schön vorbereitet: Der Friedrichsfelder Heimatverein feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Im März sollte es losgehen mit einer Matinee. Außerdem hat man nach einigen Jahren der Abstinenz wieder eine Maikönigin gefunden. Die sollte im Rahmen des Sommertagszuges am Sonntag, 10. Mai, präsentiert werden. Doch die Corona-Pandemie macht derzeit ein fröhliches Feiern unmöglich, der Sommertagszug wurde schon vor längerer Zeit abgesagt.

Dennoch wollte es der Heimatverein aber nicht versäumen, seine Maikönigin zu inthronisieren. Das fand allerdings nur im ganz kleinen Rahmen am Becherer-Platz statt. Nachdem Heimatvereinsvorsitzender Erwin Grabenauer Lisa Schulze den Maistab überreicht hatte, gab es mit dem Vorsitzenden des Bundes der Selbstständigen (BdS), Klaus Schnellbach, auch gleich den ersten Gratulanten – alles natürlich in gebührendem Abstand. Schulze wurde 1986 geboren, ist ledig und von Beruf Hotelfachfrau. Neben Deutschland und Österreich hat sie auch schon in Australien berufliche Erfahrungen gesammelt. Schulze hat noch eine jüngere Schwester und einen jüngeren Bruder.

Sie ist die erste Maikönigin, die auch schon vor ihrer Regentschaft Mitglied im Heimatverein war. Dafür hat der zweite Vorsitzende Horst Sommer gesorgt, der sie übrigens auch für dieses Amt gewinnen konnte. Denn Lisa Schulze ist in ihrer Freizeit ehrenamtlich beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) tätig.

Dazu hat sie im Moment allerdings wenig Zeit, da sie eigentlich in einem Hotel in Österreich arbeitet. Ihren Urlaub hätte sie genutzt, um Friedrichsfeld als Maikönigin zu vertreten. „Ich hatte mich da schon darauf vorbereitet“ so Lisa Schulze, die in ihrer Freizeit zudem gerne Snowboard fährt, liest oder verreist.

Ein passendes Kleid wollte sie sich noch kaufen, auch das fällt jetzt erst einmal aus. So wie ihre Vorgängerinnen wollte auch Schulze im Wonnemonat Mai gerne Freude verbreiten und hätte die Friedrichsfelder Geschäftswelt mit ihrem Besuch beehrt.

Verschiebung möglich?

Außerdem wäre sie Gast bei diversen Vereinsfesten gewesen sowie bei weiteren Organisationen im Ort. Doch im Moment fällt alles aus. Auch das Jubiläum beim Heimatverein. Derzeit überlegt man, ob es einfach auf nächstes Jahr verschoben wird. Ob dann allerdings Lisa Schulze Maikönigin sein kann, das hängt von ihrem Beruf ab und davon, ob sie wieder zu dieser Zeit Urlaub nehmen kann. Doch wie so vieles in diesen unsicheren Zeiten weiß auch das heute noch niemand.

