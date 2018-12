Johanneswein wird gesegnet

Am Fest des Heiligen Evangelisten Johannes ist es seit alters her üblich, Wein zu segnen. Die Legende berichtet vom Apostel Johannes, er habe einen Becher vergifteten Weines gesegnet und so vom Gift befreit. Am Donnerstag, 27. Dezember, dem Gedenktag des Heiligen, lädt die Seelsorgeeinheit Mannheim St. Martin, die aus den Gemeinden Neckarhausen, Edingen, Seckenheim und Friedrichsfeld besteht, zu einem abendlichen Gottesdienst in die St. Bonifatiuskirche mit Segnung des Johannesweins um 18.30 Uhr in die Neudorfstraße nach Friedrichsfeld ein. Die Gottesdienstbesucher dürfen gerne Wein von zu Hause mitbringen oder nach dem Gottesdienst vom Gemeindeteam den „Glaube-Liebe-Hoffnung, Riesling“ oder den „Leib & Seele, Rotwein-Cuvée“ erwerben. Im Anschluss ist, so Mannheims stellvertretender Dekan und Leiter der Seelsorgeeinheit, Pfarrer Markus Miles, zu einer Begegnung mit Umtrunk eingeladen. hat

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.12.2018