Jubiläum stürmisch gefeiert

„Für mich ist der Chor wie eine Familie“, sagt Sängerin Jacqueline Schulz in ihrer Liebeserklärung an die Sängergemeinschaft „Spirit of Music“. Passend zum zwanzigjährigen Jubiläumskonzert unter dem Motto „Love(d) Songs“ möchte sie ihren Mitsängern vermitteln, wie wichtig sie ihr sind. „Für mich ist Liebe nämlich auch ein Gefühl der Freundschaft und Heimat“, fügt sie hinzu.

Nicht nur für diese rührenden Worte erntet der junge Chor des Gesangsvereins Liederkranz in der Friedrichsfelder Johannes-Calvin-Kirche kräftigen Applaus. Auch die Musikauswahl, ein Mix aus ruhigen und rockigen, älteren und aktuellen Liedern, überzeugt die Zuhörer. Wer im Kirchenschiff keinen Platz mehr findet, setzt sich nach oben auf die Empore und jubelt von dort aus den Sängern zu. Dafür hat sich der Chor etwas Besonderes einfallen lassen: Wem ein Lied mehr als nur gut gefällt, der soll kräftig mit Leuchtstäben winken, die am Eingang verteilt wurden. So leuchtet die Kirche nach jedem einzelnen Lied in bunten Farben auf.

„Geschenk an uns selbst“

„Dieses Konzert ist auch ein Geschenk an uns selbst, für 20 Jahre Miteinander“, erzählt der Vorsitzende Thomas Ruf in seiner Begrüßungsrede. Deshalb wurden in das abendliche Portfolio nicht nur Liebes-, sondern auch Lieblingslieder der Chormitglieder aufgenommen. Dass das Singen Spaß macht, vermitteln die Mitglieder mit der Freude, die sie auf der Bühne ausstrahlen. Dadurch bekommt jeder Song nochmal die nötige Untermalung.

Natürlich darf aber auch die musikalische Verstärkung nicht fehlen, weshalb die Gesangsgemeinschaft, unter der Leitung von Tobias Freidhof, am Klavier von Hariolf Maier, an der Percussion von Rouven Kirchner und an der Gitarre von Marvin Schilling unterstützt wird. Einige Momente und Lieder haben Gänsehautpotential, so etwa als das gesamte Publikum bei dem Lied „Can you feel the Love tonight“ die Leuchtstäbe im Takt zur Musik mitschwingt. Am meisten Applaus und Jubelrufe erntet jedoch der Song „Engel“ von der deutschen Band Rammstein. Solch ein Rock-Lied im Chor zu singen, ist nicht gerade gewöhnlich, kommt aber super bei den Zuhörern an.

Mit „Bohemian Rapsody“ erhält der Jubiläumsabend seinen gebührenden Abschluss, obwohl das Publikum den Chor natürlich nicht ohne Zugabe und Standing Ovations nach Hause gehen lässt. „Der Spirit war definitiv spürbar“, findet Pfarrer Michael Jäck. Und diesen können nun sowohl die Sänger, als auch die Zuhörer mit auf den Nachhauseweg nehmen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 29.10.2018