Jubiläumsabend des MGV Frohsinn

Der MGV Frohsinn 1879 lädt anlässlich seines 140-jährigen Bestehens zum musikalischen Jubiläumsabend ein. Gefeiert wird am Samstag, 12. Oktober, 19 Uhr in der Lilli-Gräber-Halle. Einlass ist bereits um 18 Uhr, der Eintritt ist an diesem Abend frei. Für kulinarische Verpflegung ist mit einem Getränke- und Essensangebot gesorgt. Mitgestaltet wird die Jubiläumsfeier von der Singgemeinschaft MGV Frohsinn/Sängerbund Seckenheim, der Singgemeinschaft Chorvereinigung Käfertal /Liedhalle Mannheim, der Da capo Musikgemeinschaft, dem Musikverein, den Schlabbdeweln sowie dem Chor der Freiwilligen Feuerwehr Ladenburg. Ein weiterer Programmpunkt ist die Auszeichnung langjähriger Mitglieder. -ion

© Mannheimer Morgen, Montag, 07.10.2019