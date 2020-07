Jubiläumsfeier wird verschoben

Am Samstag, 14. November, hätte eigentlich eine dreifache Jubiläumsfeier in der Bücherei Friedrichsfeld stattfinden sollen. Die Stadtbibliothek Mannheim wird dieses Jahr 125 Jahre, die Zweigstelle Friedrichsfeld 50 Jahre und der Förderverein 25 Jahre alt. Dazu hätte es an diesem Tag eine Feier für die Kleinen in der Turnhalle mit dem Donnerei-Theater geben sollen. Parallel dazu wäre der Zauberer „Magic Alessandro“ für ältere Kinder in der Zweigstelle aufgetreten. Morgens war zudem ein Empfang für alle Interessierten geplant. Da man sich bei einer solchen Feier gerne rege austauscht, wird auch diese Veranstaltung Corona-bedingt abgesagt. -ion

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.07.2020