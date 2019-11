Jugend stimmt neue Töne an

Einige Spieler aus dem Jugendorchester des Vereins der Handharmonika-Freunde Friedrichsfeld können vom Akkordeonspielen gar nicht genug bekommen. Dirigentin Nadine Bösing hat sich fürs diesjährige Herbstkonzert deshalb dazu entschieden, die motiviertesten jugendlichen Spieler aus dem Orchester herauszupicken und ein Ensemble auf die Beine zu stellen. Dabei wagt sie sich an eine Melodie heran, die mittlerweile einen hohen Wiedererkennungswert hat: die Titelmelodie der Fantasy-Serie Game of Thrones.

Fiktive mittelalterliche Welt

Mit dramatischen Tönen versetzt das Jugendensemble die Zuhörer in die fiktive, mittelalterliche Welt der Könige und Drachen. Doch nicht nur das Jugendensemble schafft es, das Publikum in seinen Bann zu ziehen. Schon als das Jugendorchester und die Schüler den Auftakt des Konzertabends spielen, klatschen die Zuhörer nach jedem Stück begeistert in die Hände und errufen sich am Ende noch eine Zugabe.

Das Jugendorchester wurde in diesem Jahr durch zwei neue Klavierschüler, wie auch ein paar neue Akkordeonschüler erweitert. Auch der fliegende Wechsel am Akkordeonbass ist beim Jugendorchester in diesem Jahr neu. Bei jedem der drei Stücke setzt sich ein anderer Spieler an das schwere Instrument, um den jeweiligen Liedern einen gewissen Rhythmus zu verleihen.

Dass ein stimmiger Rhythmus essenziell für ein erfolgreiches Lied ist, weiß auch Dirigent und Komponist Michael Krsnik. Seiner Meinung nach müsse ein guter Komponist gleich mehrere Kriterien erfüllen: „Zum einen muss er schon 100 Jahre tot sein“, scherzt er. Wichtiger jedoch sei es, Melodien zu kreieren, die wiedererkannt werden. Das sei bei einem ganz neuen Stück, wie es seine Fantasie Nr. 14 eines ist, natürlich schwierig. Aus diesem Grund lässt er das erste Orchester zwei sich im Stück wiederholende Melodien spielen, so dass das Publikum beim ganzen Lied über die nun bekannten Melodien stolpern kann. Bevor das Konzertorchester mit vier Liedern den Abschluss des Abends einspielt, lässt ein Trio die Finger über die Tasten fliegen: Rüdiger Wolf und Michael Krsnik am Akkordeon und Dieter Frey am Euphonium.

Kai Rothermel, einer der drei Vorsitzenden des Vereins, darf auch in diesem Jahr etliche Ehrungen vornehmen. Für zehnjährige Mitgliedschaft werden Gwendolin Grauer sowie Nicole und Lena Hutzler geehrt. Edith Rothermel ist dem Verein seit 50 Jahren treu. Sie wurde damals von ihrem Ehemann in die Akkordeonwelt gelockt und hat sich seither aktiv in den Verein integriert. Auch Elke Hadameck hält dem Verein bereits seit 50 Jahren die Treue. Ludwig Weißberg wird beim Herbstkonzert für seine 60-jährige, Rüdiger Wolf für seine 40-jährige Mitgliedschaft geehrt. Veronika Tilg und Manuela Traub sind seit 20, Ute Schick, Claudia Rothermel und Simone Unger seit 30 Jahren im Verein.

