Junger Preisträger mit dabei

Kantate heißt in der evangelischen Kirche der vierte Sonntag nach Ostern, an dem die Kirchenmusik eine besondere Rolle spielt. Auch in der Johannes-Calvin-Kirche erfreuten sich die Besucher an einer besonderen musikalischen Ausgestaltung des Gottesdienstes. Pfarrerin Monika Mayer-Jäck konnte in diesem Jahr erneut die Sopranistin Yuki Nakashima, die Pianistin Reiko Monninger-Kamata und den Cellisten Edwin Monninger dazu begrüßen. Als besondere Überraschung spielte diesmal deren Sohn Tizian Monninger mit. Der Achtjährige ist bereits als Cellist 1. Preisträger im Wettbewerb „Jugend musiziert“.

Mit weichem, vollem Ton spielte Edwin Monninger, begleitet von seiner Frau Reiko, zu Beginn zwei Sätze aus einer Sonate von Benedetto Marcello. Nach einem Danke-Lied der Gemeinde, in dem auch für die Musik gedankt wurde, spielte Tizian auf seinem kleinen Viertelcello einen Satz aus einer Sonate von Giovanni Battista Cirri und wurde dafür mit dem spontanen Applaus der Zuhörer belohnt. Vor der berühmten Solo-Kantate von Johannn Sebastian Bach „Jauchzet Gott in allen Landen“ haben alle Sopranistinnen Respekt, denn sie erfordert höchste Virtuosität. Yuki Nakashima betörte durch glasklare, höhensichere Koloraturen und innigen Schmelz.

Pfarrerin Monika Mayer-Jäck ging in ihrer Predigt auf das älteste Lied der Bibel, das sogenannte Schilfmeerlied ein. Mirjam, die Schwester von Mose, hatte dieses Lied nach dem Durchzug des Volkes Israel durch das Rote Meer als Lied der Freiheit gesungen. Ein Bild von Marc Chagall aus dem Exodus-Zyklus führte der Gemeinde die Kraft dieses Gesanges vor Augen.

Das Ehepaar Monninger verzauberte danach mit einer innigen hebräischen Melodie, „Prayer“ aus „Jewish Life“ von Ernest Bloch. Als Dank der Gemeinde, die auch selbst einige Lieder zum Lobe der Musik singen konnte, überreichte Pfarrerin Mayer-Jäck allen Musikern kleine Präsente. Zum Schluss entließen Edwin und Reiko Monninger ihre begeisterten Zuhörer mit dem beschwingten 4. Satz aus der bereits zu Beginn erklungenen Sonate von Marcello in den Sonntag. -ion

