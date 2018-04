Kältemittel gestohlen

Anzeige

Bei einem Einbruch in eine Firma im Stadtteil Friedrichsfeld in der Nacht von Samstag auf Sonntag haben unbekannte Täter eine größere Menge Kältemittel in einem Fachhandel für technische Gase entwendet. Die Einbrecher schnitten nach Angaben der Polizei von gestern in der Zeit zwischen 17 Uhr und 14.30 Uhr ein Loch in die Umzäunung des Firmengeländes im Saarburger Ring.

Geringer Sachschaden

Anschließend begaben sie sich zu einem Container, in dem das Kältemittel aufbewahrt wird, durchtrennten die Sicherungskette und entwendeten daraus 16 Flaschen mit Autoklimagas. Es entstand lediglich geringer Sachschaden. Der Diebstahlschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Bereits vor mehreren Wochen drangen schon einmal Einbrecher auf das Gelände ein und entwendeten 19 Flaschen des Kältemittels. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg unter der Telefonnummer 06203/9305-0 in Verbindung zu setzen. red/pol