Kantorei begeistert Publikum

Claudia Schwabe, Kantorin der Kantorei der Johannes-Calvin-Kirche, ist dafür bekannt, dass sie sich mit ihrem Chor auch immer wieder an anspruchsvolle Werke wagt. So erklangen in der evangelischen Kirche in Friedrichsfeld unter anderem schon Haydns Schöpfung oder das Mozart-Requiem. In diesem Jahr hatte sie zusammen mit der Kantorei, dem Collegium Aereum, der Sinfonietta Mannheim und den Solisten Anabelle Hund (Sopran), Michael Jäck (Bariton) und Johanna Jung (Harfe) das Requiem von Gabriel Fauré vorbereitet.

Es ist das einzige, größere Werk mit religiösem Text, welches der Komponist 1887 im Alter von 42 Jahren vollendete. Erstmals aufgeführt wurde es ein Jahr später in kleinerer Besetzung. Die Premiere einer zweiten, größer besetzten Fassung fand anlässlich der Weltausstellung in Paris im Jahre 1900 vor 5000 Menschen statt. Ganz so viele waren es in der Johannes-Calvin-Kirche zwar nicht. Dennoch war die Kirche – wie immer bei Konzerten der Kantorei – voll besetzt.

Virtuose Solisten

Da das eigentliche Requiem nur eine Dauer von rund 35 Minuten hat, wählte Claudia Schwabe für den Abend noch Werke von Händel, Mozart und Mendelssohn Bartholdy aus. Und so wurde das Programm mit dem wunderschönen, in Französisch gesungenen, „Cantique de Jean Racine“ eröffnet, einem Werk, welches Fauré noch vor seinem Requiem schrieb.

Der Choral „Wirf dein Anliegen auf den Herrn“ von Mendelssohn, gespielt vom Blechbläserensemble, leitete über zum vom Chor gesungenen „Laudate Dominum“, 1780 von Wolfgang Amadeus Mozart geschrieben. Solistin war hier Anabelle Hund.

Mit Johanna Jung war es gelungen, eine hervorragende Harfenistin nach Friedrichsfeld zu holen. Sie spielte das Konzert B-Dur von Georg Friedrich Händel für Harfe, Flöte und Streicher. Die Solistin faszinierte durch ihre mitreißende Virtuosität auf diesem Instrument. Eigens für sie komponiert war die bezaubernde, filigrane Kadenz im 2. Satz. Das Publikum war dermaßen begeistert, dass es, eigentlich unüblich bei einem Kirchenkonzert, spontan applaudierte.

Dem „Ave verum“ von Mozart, hervorragend interpretiert von der Kantorei, folgte Mendelssohns Kantate „Ave maris stella“, gesungen von der jungen Sopranistin Anabelle Hund. Mit ihrer wunderschönen Stimme wechselte sie mühelos von ruhigen zu dramatischen Teilen. Auch sie durfte sich über den begeisterten Applaus des Publikums freuen. Dem Choral „Verleih uns Frieden“, gespielt vom Blechbläserensemble, folgte das Requiem von Gabriel Fauré, bei dem Hund und Michael Jäck die Solopartien übernahmen. Fauré wollte mit der Musik in seinem Requiem statt des Jüngsten Gerichtes lieber die tröstliche Aussicht aufs Himmelreich in den Vordergrund stellen. Der Tod wird als Erlösung und Eintritt ins Paradies gesehen.

Ovationen für Künstler

Vom ersten Choreinsatz an wurden die Zuhörer von einem warmen, vollen Klang eingehüllt, zarte Streicherkantilenen und Harfenklänge wurden von wenigen festlichen Blechbläsereinsätzen abgelöst. Michael Jäck gestaltete seine Solostücke mit warmer, ruhig fließender Stimme. Frauen- und Männerstimmen wechselten sich ab im stark zurückgenommenen „Sanctus“, dann zog Hund die Zuhörer mit einem innig gesungenen „Pie Jesu“ in ihren Bann.

Nach dem Schlusssatz „In paradisum“ zeigte sich das Publikum in der Kirche überaus begeistert und spendete stehend Applaus für eine wirklich herausragende Leistung aller Akteure. Allen voran Kantorin Schwabe, die den Dank des Publikums aber gerne an Chor, Solisten und Instrumentalisten weiter gab. Als kleine Zugabe gab es dann ein zweites Mal die stimmungsvolle „Cantique de Jean Racine“ zu hören, mit dem das Konzert auch begonnen hatte.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 14.11.2019