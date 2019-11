Karin Lang schon 40 Mal erfolgreich

Zur Sportabzeichenverleihung trafen sich die Absolventen auch in diesem Jahr wieder in der Vereinsgaststätte des TV 1892. Dieter Nist begrüßte die Anwesenden und übergab ihnen, unterstützt von Erich Englert, ihre verdienten Sportabzeichen. Erfreulich ist es, dass mit 51 Sportabzeichen sowie einem Familiensportabzeichen wieder ein leichter Aufwärtstrend zu erkennen ist. Außerdem waren bei den Erwachsenen in diesem Jahr zehn Erstabsolventen beziehungsweise Erstabsolventinnen dabei.

So konnten insgesamt 33 Erwachsenen und 18 Kindern und Jugendlichen aus der Handball- und der Leichtathletikabteilung ihre Sportabzeichen überreicht werden. Zwei Jubilare, nämlich Lothar Langenhagen und Berthold Matulla, bekamen Urkunde und Abzeichen für die 35. abgelegte Prüfung zum Deutschen Sportabzeichen, bei Karin Lang war es sogar die 40. Prüfung. Hier die Ausgezeichneten im Einzelnen.

Weibliche Jugend: 1. Prüfung Silber: Hana Getrost, Lena Janine Kappes. 2. Prüfung Silber: Lea Maar. 3. Prüfung Silber: Lara Gastgeb. Gold: Jana Kappes. 4. Prüfung Silber: Dilay Oguz Gold: Eda Oguz.

Männliche Jugend: 1. Prüfung Gold: Miko Jacob. Silber: Timo Kitten. 2. Prüfung Bronze: Timo Gottschalk, Elias Maar. Silber: Maurice Hagenmeyer. Gold: Louis Hagenmeyer. 3. Prüfung Bronze: Felix Weismantel. Silber: Nils Jacob. Gold: Luis Gerber. 5. Prüfung Gold: Leon Getrost. 9. Prüfung Gold: Bastian Triendl.

Erwachsene: 1. Prüfung Silber: Dominik Haas, Gold: Klaus Blim, Denise Eggers, Marc Egenberger, Matthias Köppl, Stephanie Kunkel, Frank Maaß, David Pfeil, Moritz Tirakis, Martin Unger. 2. Prüfung Bronze: Jannis Triendl. Gold: Maximilian Brechtel, Gerd Hoffmann. 3. Prüfung Gold: Carlo Stahl, Simone Unger. 5. Prüfung Gold: Christoph Triendl. 6. Prüfung Gold: Dagmar King, Sybille Schröder, Ekkehardt Schulze. 7. Prüfung Gold: Frank Hutzler, Norbert Zuber, Stefan Zyprian. 11. Prüfung Gold: Rainer Englert. 12. Prüfung Gold: Erich Englert, Volker Jost. 14. Prüfung Gold: Giuseppina Fritsch. 23. Prüfung Gold: Edith Zimmerer. 32. Prüfung Gold: Elisabeth Nist. 35. Prüfung Silber: Lothar Langenhagen. Gold: Berthold Matulla. 39. Prüfung Gold: Siegfried Lang, Dieter Nist. 40. Prüfung Gold: Karin Lang.

Familiensportabzeichen: Familie Triendl mit drei Angehörigen Bastian, Jannis und Christoph. -ion

