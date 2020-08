Keine Verleihung des Honoris-Preises

Das Team hatte sich schon mehrfach getroffen, es gab auch einige aussichtsreiche Kandidaten für den diesjährigen Honoris-Bürgerpreis in Friedrichsfeld. Doch die für den 25. Oktober vorgesehene Verleihung muss leider, wie so vieles in diesem Jahr, ausfallen. Dazu das Verleihungskomitee: „Wir müssen und wollen unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden, und können in keinster Weise das Risiko einer Infektion beziehungsweise Ansteckung unserer Gäste eingehen. Demnach werden die nächsten Preisträger voraussichtlich erst wieder im Herbst nächsten Jahres geehrt. Wir bitten um Verständnis in dieser ganz besonderen Zeit.“ -ion

