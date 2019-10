Kerwe dieses Mal ohne Rummel

Dass in Friedrichsfeld die Kerwetradition hochgehalten wird, das ist vor allem das Verdienst der Vereine, die sich daran beteiligen. Und das umso mehr, da es in diesem Jahr erstmals leider überhaupt keinen Rummel mehr auf dem Kerweplatz gibt. Hatte im vergangenen Jahr noch ein Kinderkarussell einsam seine Runden gedreht, so wird es dieses nicht mehr geben, da es für die Schausteller unwirtschaftlich war. Dennoch ist an den drei beziehungsweise vier Kerwetagen wieder einiges geboten und als „kleine“ Entschädigung für den fehlenden Rummel bietet Zweigstellenleiterin Birgit Leuther kostenloses Entenangeln für die Kinder an.

Los geht es ja schon am Freitag. Da öffnen sowohl die Schlabbdewel als auch die Kerwekegler Kurpfalz ihre Scheunentore. Während die Schlabbdewel in ihr Domizil im alten Feuerwehrhaus in der Mülhauser Straße zur Kerweparty einladen, so haben die, privat organisierten, Kerwekegler ihre Heimat in der Scheune von Christel und Walter Ries gefunden. Von 19 bis 1 Uhr gibt es hier Freitag und Samstag verschiedene Longdrinks und weitere Getränke. Die allseits beliebte Fotobox wird auch wieder zur Verfügung stehen. Die Schlabbdewel öffnen ihre Straußwirtschaft zudem noch am Samstag und Montag.

Eröffnung um 16 Uhr

Der offizielle Startschuss der Kerwe mit Fassbieranstich folgt dann am Samstag, 19. Oktober, um 16 Uhr am Becherer Platz. Hierzu laden die Interessengemeinschaft der Vereine und der Bund der Selbstständigen ein. Für die musikalische Unterhaltung sorgt wie immer in bewährter Weise der Musikverein.

An allen drei Tagen, also von Samstag bis Montag, geöffnet hat die größte Straußwirtschaft, nämlich die des Turnvereins in der Vereinsturnhalle. Hier lockt vor allem immer eine sehr reichhaltige Speisekarte. Am Montagmorgen ist wie immer Knöchelessen angesagt und natürlich lockt am Sonntag und Montag eine reichhaltige Kuchenauswahl. Für die Livemusik am Samstag ist ab 18 Uhr das Duo „Candlelight“ zuständig, am Montag sorgt ab 18 Uhr Helmut Knopf mit Livemusik für Stimmung. Neben der schon bekannten Tombola mit hochwertigen Sachpreisen gibt es in diesem Jahr auch eine Zusatzverlosung, bei der man aber anwesend sein muss. Geöffnet ist am Samstag ab 17 Uhr, am Sonntag und Montag jeweils ab 11 Uhr.

Gleich nebenan laden die Handharmonikafreunde in ihr Weindorf ein. Am Samstag ab 18 Uhr gibt es dort Weine aus der Region und international, selbst gemachte, überbackene Baguettes und eine Cocktailbar. Als Besonderheit wird es von 21 bis 22 Uhr eine Cocktail-Hour geben, bei der alle Cocktails für 3,50 Euro über den Tresen gehen. Mit dabei sind in diesem Jahr auch wieder die Pfadfinder neben der katholischen Kirche. Sie laden am Kerwesamstag von 16 bis 19 Uhr zu Waffeln, Kaffee und Kuchen ein. Ab 19.30 Uhr öffnet die Bar und es gibt die beliebte Pizza.

Am Sonntag lädt der Büchereiförderverein ab 14 Uhr, je nach Wetterlage in der Vogesenstraße 29 oder direkt in der Bücherei, ein zu Waffeln, Sekt und vor allem einem großen Bücherflohmarkt. Außerdem gibt es wieder ein Schätzspiel.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.10.2019