Kerwegäste vermissen Autoscooter

Überwiegend zufriedene Gesichter gab es bei der Kerwe in Friedrichsfeld, die von Pessimisten schon vor einigen Jahren totgesagt wurde. „Die Kerwe lebt mehr denn je“, sagte der Vorsitzende der Interessengemeinschaft Friedrichsfeld (IGF), Reinhard Schatz, in einer ersten Bilanz.

Auch die Teilnehmer zeigten sich zufrieden, wie beispielsweise die Schlabbdewel. „Wir haben heute Abend zum Ausklang noch mal volles Haus, was wollen wir mehr?“, sagte ein zufriedener Sitzungspräsident Mathias Baier am Montagabend. Der Turnverein, der die Kerwetradition nun schon seit 44 Jahren aufrecht erhält und somit die mit Abstand älteste Straußwirtschaft betreibt, konnte sich vor allem am frühen Samstagabend, am Sonntagmittag und Montag über eine volle Turnhalle freuen. Die Turner sind die einzigen, die durchgängig an allen Kerwetagen eine reichhaltige Speiseauswahl anbieten, am Sonntag sogar ein Mittagsmenü. Das schätzen die Gäste und kommen gerne. Einzig die Livemusik am Samstagabend war manchen Gästen, die sich lieber unterhalten wollten, zu laut.

„Weinselige“ Stimmung herrschte im zum internationalen Weindorf umdekorierten Vereinsheim der Handharmonikafreunde. Und auch die Pfadfinder konnten sich über mangelnde Besucher nicht beklagen. Hier schmeckte noch spät am Samstagabend die Pizza, und die spritzigen Cocktails kamen gut an. Die Kerwekegler Kurpfalz waren erstmals in der Scheune der Familie Ries, was ebenfalls als sehr positiv gewertet wurde.

Zum Auftakt am Sonntag gab es den Kerwegottesdienst in der katholischen Kirche. „Das Kreuz mit dem Kreuz“, so lautete das Motto. Diakon Albert Lachnit und Pfarrer Michael Jäck griffen damit die Verkehrssituation in Friedrichsfeld auf, von Eisenbahn- und Autobahnkreuzen umgeben und von deren Lärm geplagt. Mit passenden Liedern wie etwa „Auf der Autobahn“ gestalteten die Handharmonikafreunde den Gottesdienst musikalisch mit.

Bücherflohmarkt begehrt

Über einen großen Besucherzulauf durfte sich der Büchereiförderverein an seinem Stand in der Vogesenstraße freuen. An diesem herrlichem Spätsommersonntagnachmitag herrschte hier beim Bücherflohmarkt reger Betrieb. Die Kinder machten bei einem Rätselspiel mit, die Erwachsenen bei einem Schätzspiel. Als Preise winkten diverse Gutscheine. Zudem gab es Sekt und Waffeln.

Einzig die Schausteller auf dem Kerweplatz waren nicht so ganz glücklich. „Es fehlt einfach ein Fahrgeschäft für größere Kinder und Jugendliche“, bedauerte einer der Betreiber das Fehlen des Autoscooter. „Wenn da im nächsten Jahr nichts dazu kommt, glaube ich nicht, dass wir noch mal kommen“, malte er ein düsteres Bild. Aber wer weiß, vielleicht gelingt es ja doch wieder, einen Autoscooter nach Friedrichsfeld zu holen. Die Kinder und Jugendlichen würden sich freuen. -ion

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.10.2018