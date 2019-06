Kinder setzen sich mit dem Thema Natur auseinander

Die alljährlichen Projekttage an der Friedrichsfeldschule hatten in diesem Jahr das Motto „Natur“. Die ersten und zweiten Klassen befassten sich mit dem Wald. So hatten sie viel zum Thema gebastelt. Ein Highlight war der Ausflug in den Wald mit einer Führung durch den Förster. Bei dieser Gelegenheit sammelten die Schüler viele „Schätze“, die jetzt den Besuchern in der Schule präsentiert wurden.

Die dritten und vierten Klassen widmeten sich einem anderen Thema, der Wiese. Am ersten Tag wurde theoretisch erläutert, was so alles auf einem Quadratmeter Wiese lebt, aber auch, was man tun kann, um den Lebensraum der Tiere zu erhalten. Am zweiten Tag stand der Besuch einer Streuobstwiese auf dem Programm, zudem gab es einen Film zu sehen: „Die Wiese – ein Paradies nebenan“.

Neben dem Spaß gab es für die Schüler bei den Projekttagen auch die Erkenntnis, dass man sorgsam mit der Natur umgehen muss, um sie auch für die Zukunft zu erhalten.

Das Ergebnis der Projekttage wurde jetzt in der Schule präsentiert. Stolz standen die Kinder gerne zu ihren Projekten Rede und Antwort. Für die Verpflegung der vielen Gäste sorgten die Eltern mit Kaffee und Kuchen, heißen Würstchen und kühlen Getränken. -ion

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 04.06.2019