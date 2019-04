Kinder winken fröhlich vom Wagen

Pünktlich zum Sommertagszug wurde es auch in Friedrichsfeld frühlingshaft warm. So war es nicht verwunderlich, dass die Menschen in der Vogesenstraße dicht gedrängt standen, um sich den Zug anzusehen, der in diesem Jahr wieder außergewöhnlich viele Teilnehmer verzeichnete. Reinhard Schatz, Vorsitzender der Interessengemeinschaft, hatte noch vor Beginn des Umzugs 400 Sommertagsbrezel an die Kinder verteilt, die auch in diesem Jahr vom Bezirksbeirat und der Bäckerei Seitz gesponsert wurden.

Gesichert von Polizei, Feuerwehr und Rotem Kreuz zog der bunte Lindwurm durch die Straßen. Auf dem Frühlingswagen des Obst- und Gartenbauvereins saß eine charmante junge Dame und winkte den Zuschauern zu. Auch der Sommerwagen des Turnvereines war mit vielen fröhlich winkenden Kindern bestückt. Schöne Lieder und guter Wein gehören irgendwie zusammen. Das demonstrierten die Männer des MGV Frohsinn auf ihrem Herbstwagen. Für den Winter war wie immer der FC Germania zuständig, der den großen Schneemann noch ein letztes Mal durch Friedrichsfeld kutschierte. Eine Friedrichsfelder Besonderheit ist die fünfte Jahreszeit, nämlich die Fasnacht, die von den Schlabbdewel-Carnevalisten dargestellt wurde.

Schule stellt größte Gruppe

Erstmals mit dabei war auch der Wünschewagen des ASB. Nicht nur Stadträtin Marianne Seitz, sondern auch viele weitere Besucher hatten erfreut festgestellt, dass außergewöhnlich viele Kinder mitgelaufen waren. Während der katholische Kindergarten mit einer großen Gruppe die Bewohner des Waldes darstellte, waren die Kinder des evangelischen Kindergartens als kleine Häschen ausstaffiert.

Für die musikalische Begleitung des Zuges zeichnete in bewährter Weise der Musikverein verantwortlich. Die mit Abstand größte Fußgruppe stellte die Friedrichsfeldschule. Die Kinder hatten Sommertagsstecken in Form von Hühnern gebastelt. Erstmals mit dabei war die Ballschule des Friedrichsfelder Ski Clubs und informierte über ihr Angebot, während die Rope Skipper des TVF zeigten, was man mit einem Springseil so alles anstellen kann. Der Schneemann des FC Germania wurde von den Jugendfußballern begleitet, und auch die Schlabbdewel hatten natürlich ihre Gardemädchen, in „teuflischem“ rot-schwarz gekleidet, mit dabei. Am Goetheplatz angekommen, schlug dem großen Schneemann das letzte Stündchen: Er ging unter der Aufsicht der Feuerwehr in Flammen auf, und der Musikverein spielte ein letztes „Winter ade“.

Und noch während die Jugendfeuerwehr mit letzten Löscharbeiten beschäftigt war, machten sich die Besucher auf den Bummel durch die Vogesenstraße. Viel war hier geboten. Man konnte sich beispielsweise am Stand der Kantorei bei einem Glas Prosecco über das umfangreiche musikalische Angebot informieren, ebenso beim MGV Frohsinn bei Wein und Bratwürsten verweilen. Am Stand der SPD bruzzelten die beiden Friedrichsfelder Stadtratskandidaten Pia Moog und Manfred Erbsland leckere Schupfnudeln mit Sauerkraut, und die Germania-Fußballer luden zu Hamburgern ein.

Wer lieber etwas Süßes wollte, der war bei den Gardemädchen der Schlabbdewel genau richtig. Sie boten einen leckeren Erdbeerbecher an. Einen Bücherflohmarkt, ein Quiz für Kinder und Erwachsene sowie viele Infos rund um die Bücherei gab es beim Büchereiförderverein. Mit dabei war auch der Heimatverein und freute sich über viele Gäste. Bei der Klimaschutzagentur gab es Infos zum Thema Solarenergie. Auch an die kleinen Besucher war gedacht. Auf sie wartete das Spielmobil des Jugendtreffs. Sie konnten sich auch beim Stand des katholischen Kindergartens fantasievoll schminken lassen. Da man bei angenehmen Temperaturen auch gut draußen sitzen konnte, klangen verkaufsoffener Sonntag und Frühlingsfest erst am frühen Abend aus. -ion

Info: Fotostrecke unter morgenweb.de/friedrichsfeld

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 09.04.2019