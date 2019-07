Kirche lädt zum Bazar

Der traditionelle Bazar der katholischen Kirchengemeinde erfährt in diesem Jahr noch eine Erweiterung. Denn die Krippe besteht seit zehn Jahren und auch das soll gefeiert werden. Los geht es am Sonntag, 14. Juli, um 10.30 Uhr mit dem Familiengottesdienst in der St. Bonifatius Kirche. Anschließend lädt das Team des Kinderhauses St. Franziskus die Gemeinde zum Mittagessen in den Pfarrgarten ein. Um 15 Uhr startet ein kleines Programm, anschließend kann die Krippe besichtigt werden und an Spielaktionen rund um die Krippe und auf dem gesamten Gelände des Kinderhauses teilgenommen werden.

Weiter gefeiert wird dann am Montag ab 14.30 Uhr. Auftreten werden Foxtett und der Kirchenchor. Auch die Kindertagesstätte wird zum Programm beitragen. Die Kinder dürfen mit Unterstützung der Pfadfinder Luftballontiere basteln. Selbstverständlich gibt es wieder das Cafe der kfd, Cocktails an der Bonibar und eine Tombola. -ion

