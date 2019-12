Kirchenälteste ins Amt eingeführt

Mit einem feierlichen Gottesdienst wurden in der Johannes-Calvin-Gemeinde sowohl die ausgeschiedenen Kirchenältesten verabschiedet als auch die neuen oder wiedergewählten für ihr Amt gesegnet. Mit festlichen Posaunenklängen betraten sie, begleitet von Pfarrerin Monika Mayer-Jäck und Pfarrer Michael Jäck die Kirche.

Persönliche Worte zum Abschied

Für die musikalische Begleitung des Gottesdienstes zeichnete neben Kantorin Claudia Schwabe an der Orgel zu diesem besonderen Anlass auch das Collegium Aereum unter der Leitung von Georg Bießecker verantwortlich. Sie begleiteten nicht nur teilweise die Lieder, sondern präsentierten eine Uraufführung.

Andrea Csollany, Mitglied des Ensembles und als Komponistin und Pianistin vielseitig musikalisch engagiert, hat die Bläsersätze sowie die Vor- und Zwischenspiele zum Magnificat (EG 308) sowie das Vorspiel zu EG 16 (die Nacht ist vorgedrungen) komponiert und zusammen mit dem Bläserensemble an diesem Vormittag auch uraufgeführt.

Im Mittelpunkt des Gottesdiensts standen aber auch die Kirchenältesten. Zuerst verabschiedeten Monika Mayer-Jäck und Michael Jäck mit sehr persönlichen Worten Luitgard August, Utta Klose, Susanne Berlinghoff, Kevin Gohlke und Charlotte Adam, die sich alle nicht mehr zu Wahl gestellt hatten, aus ihrem Amt, verbunden mit dem Dank der Gemeinde für ihr langjähriges Engagement.

Im Anschluss wurden die neuen Kirchenältesten, die alle am 1. Dezember gewählt wurden, mit dem Segen der Pfarrer auch offiziell in ihr Amt für die Gemeinde eingeführt. Dem neuen Ältestenkreis gehören an Katrin Binder, Marion Bitz, Anja Gebhardt, Gisela Hertel, Esther Kappes, Kirsten Klotz, Dr. Thomas Moog, Markus Schwarz und Tobias Wolf. Zum Abschluss des Gottesdienstes spielte dann noch einmal das Posaunenensemble.

Alphörner erklingen

Wer sie gerne noch einmal hören möchte, der hat dazu am kommenden Sonntag die Gelegenheit. Beim traditionellen Weihnachtsliedersingen der Kantorei wirkt auch das Collegium Aereum mit und hat noch eine besondere Überraschung parat. In der Kirche werden dann auch Alphörner erklingen. Das Weihnachtsliedersingen beginnt um 18 Uhr in der Johannes-Calvin-Kirche.

