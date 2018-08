Kirchenführung am Denkmal-Tag

Offene Kirchentüren sind verlockend, und das nicht nur im Urlaub. Denn sie führen in Kirchenräume, die durch beeindruckende Architektur, liebevolle Details in der Ausgestaltung, durch eine Atmosphäre von Erhabenheit und Sammlung berühren. Am Tag des offenen Denkmals lädt die Johannes-Calvin-Gemeinde zu einer Kirchenführung besonderer Art ein.

Im Zentrum steht das eigenständige Erkunden der Kirche durch die Besucher. Dazu gibt es Stationen vor und in der Kirche, auf der Empore und dem Dachboden. Diese Stationen laden ein, etwas über die Geschichte der Kirche, über die Architektur und den gelebten Glauben der Gemeinde zu erfahren. Die Kirchenführung beginnt am Sonntag, 9. September, um 10 Uhr, in der Johannes-Calvin-Kirche. -ion

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 29.08.2018