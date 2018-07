Klagen über Parkplatznot und zu schnelles Fahren

Anzeige

Es ist eng in der Friedrichsfelder Wallonenstraße. Beidseitig parken Autos, sowohl am Bahndamm als auch auf der Häuser-Seite. Zu den Bring- und Abholzeiten des Evangelischen Kindergartens oder zu den Gottesdiensten in der benachbarten Johannes-Calvin-Kirche stellen besonders viele Menschen ihr Auto in der Straße ab – beziehungsweise sie würden es gerne. Denn verschärft wird die ohnehin angespannte Situation durch den Umstand, dass ein im Gewerbegebiet ansässiges Logistikunternehmen das Wohnhaus an der Ecke zur Flamländerstraße angemietet hat.

„Das ist ein weiteres brennendes Thema für Friedrichsfeld“, formulierte es Stadträtin Marianne Seitz (CDU) in der jüngsten Sitzung des Bezirksbeirats. „Ich bin von mehreren Bürgern darauf angesprochen worden.“ Seitz hatte daher im Vorfeld der Sitzung Informationen aus dem Rathaus eingeholt. Demnach wurde das Gebäude zwei Tage zuvor kontrolliert. Obwohl dort schätzungsweise bis zu 20 Personen wohnen, seien dabei lediglich drei angetroffen worden. Die Mehrheit der Arbeiter sei rumänischer Herkunft, die melderechtlichen Verhältnisse seien aber noch nicht abschließend geklärt. Das Haus sei gepflegt und auch nicht überbelegt, so die Stadt. Miete und Nebenkosten würden von der Logistikfirma bezahlt.

Werden die Fahrzeuge von den Mitarbeitern privat genutzt, bringe ein Anwohnerparken nicht viel, gab Seitz die Einschätzung des Fachbereichsleiters Klaus Eberle wieder: Schließlich hätten die Mitarbeiter, soweit sie hier gemeldet sind, dann ebenfalls Anspruch auf einen Bewohnerausweis. Wie Seitz ausführte, prüfe die Stadt aber Möglichkeiten, die Situation zu entzerren.