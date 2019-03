Konzert des Musikvereins

Die Dirigentin des Musikvereins Friedrichsfeld, Anna Peschel, hat in diesem Jahr für das Frühjahrskonzert am Samstag, 30. März, um 19.30 Uhr in der Lilli-Gräber-Halle das Thema „Starke Frauen“ als roten Faden vorgesehen. Bereits bei den Eröffnungsstücken durch das Jugendorchester werden Kompositionen und Arrangements von, über oder auch mit „Starken Frauen“ dem Publikum zu Gehör gebracht werden. „Wohlbekanntes, aber auch Anspruchsvolles hat man sich in diesem Jahr wieder zur Aufgabe gestellt“, offenbart Vorsitzender Jochen Doll. Selbstverständlich gelte es auch, einen hervorragenden Konzertmarsch zu präsentieren sowie ein Flötensolo. Nach langer Zeit wird auch wieder ein Gesangsstück mit der Begleitung des Musikvereins aufgeführt werden. wy

