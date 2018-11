Krippenspiel: Kinder gesucht

Kinder der katholishen Seelsorgeeinheit können an Heiligabend um 16 Uhr in der Kirche St. Bruder Klaus in Edingen bei einer Krippenfeier und oder um 17 Uhr in der Kirche St. Bonifatius in Friedrichsfeld bei der Familienchristmette bei einem Krippenspiel mitwirken. Wer Lust dazu hat, kommt zur Rollenverteilung für Edingen am Samstag, 1. Dezember, um 10 Uhr in der Kirche St. Bruder Klaus in der Goethestraße vorbei. Die Rollenverteilung für die Familienchristmette in Friedrichsfeld findet am Samstag, 8. Dezember, um 10 Uhr in der Kirche St. Bonifatius, Neudorfstraße 15, statt. Weitere Probentermine werden dort bekannt gegeben beziehungsweise können für Edingen bei ulrike.berlenbach@gmx.de und für Friedrichsfeld bei KDamm@gmx.de erfragt werden. hat

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.11.2018