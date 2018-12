Kursangebot: Erste Hilfe am Kind

Apothekerin Katrin Binder von der Merian-Apotheke lädt zusammen mit den Johannitern zu einem Crashkurs in Erster Hilfe am Kind ein. Er findet statt am Samstag, 12. Januar, von 14 bis 18 Uhr in den Räumen der Johanniter Unfall Hilfe, Saarburger Ring 61, Mannheim-Friedrichsfeld. Der Kurs ist gedacht sowohl für Eltern als auch für Großeltern und umfasst folgende Schwerpunkte: Vorgehen bei Notfällen; stabile Seitenlage; Reanimation; Fieberkrampf; Pseudokrupp; Zecken; Wundversorgung und Vergiftungen. Da es für den Kurs nur eine begrenzte Teilnehmerzahl gibt, ist eine Anmeldung in der Merian Apotheke persönlich oder telefonisch unter 0621/47 29 44 erforderlich. Die Teilnahme am Kurs ist kostenlos, Spenden sind willkommen. -ion

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.12.2018