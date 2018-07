Lärm rund um die Uhr

Anzeige

Bebende Gläser und ein dumpfes Brummen bildeten die Geräuschkulisse der jüngsten Bezirksbeiratssitzung in Friedrichsfeld. Die ortskundigen Anwesenden wussten freilich sofort: Der Krach kam von der Baustelle der Deutschen Bahn (DB). Seit 2016 erneuert das Unternehmen zwei alte Eisenbahnbrücken nahe dem Bahnhof des Stadtteils – sehr zum Leidwesen der Bürger, insbesondere der unmittelbaren Nachbarn aus der Lauterburger und Zaberner Straße.

Die beiden Brücken sind mehr als 100 Jahre alt, werden abgerissen und komplett erneuert. Die eigentlichen Arbeiten an den Kreuzungsbauwerken begannen im April vergangenen Jahres. Seit einigen Wochen laufen die Hauptarbeiten. „24 Stunden an sieben Tagen der Woche wird da gerammt und gerüttelt“, erklärte Reinhard Schatz, Sprecher im Bezirksbeirat (Freie Wähler ML). Die DB hatte vorher bereits angekündigt, dass auch Nachtarbeiten hinzukommen würden. „Wir haben schon Risse in den Wänden und im Bad sind Fliesen runtergefallen“, berichtete Schatz, der selbst in der Pfalzburger Straße westlich der Bahnlinie wohnt. Dass vorher keine Baufeststellung stattgefunden habe, bereite ihm Sorgen. „Am Ende heißt es: Das war vorher schon so“, führte er weiter aus und forderte, es solle jemand kommen und die Schäden begutachten.

Tägliche Anrufe bei der Stadt

„Die Arbeiter klingeln morgens ab sechs bei den Nachbarn, damit diese ihre Autos wegparken“, beschwerte sich auch Marc Rude aus der Lauterburger Straße. Nur so würden die großen Laster in die Straße reinfahren können. Mit dem eigenen Auto komme man nur noch schwer bis gar nicht an den Baufahrzeugen vorbei. „Ich rufe fast täglich bei der Stadt an, aber es bringt nichts“, beklagte Rude. „Es hieß, nur der Schutt wird über die Straße gefahren, der Rest wird über die Schienen geliefert“, ergänzte seine Ehefrau Christina. So ist es noch heute in einer Broschüre der Bahn zum Projekt nachzulesen: „Der An- und Abtransport von Abbruchmassen, Baumaterial und Maschinen ist zum überwiegenden Teil über die Schiene geplant.“ Es komme „zu keiner signifikanten Beeinträchtigung durch Baustellenverkehr“ (Download: bit.ly/2NucttL).