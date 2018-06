Leckere Hähnchen finden ihre Abnehmer

Anzeige

Rundum zufrieden zeigten sich die Verantwortlichen mit dem diesjährigen „Goggelfest“, welches wieder an zwei Tagen auf der Zuchtanlage der Kleintierzüchter an der Sulzer Straße veranstaltet wurde. „Vor allem der Samstag war so gut besucht wie schon lange nicht mehr“, so Peter Manges. Zusammen mit Raimund Schlipf bildete er das „Dream-Team“ am Grill, hatte für die Gäste nicht nur knusprige Hähnchen parat sondern auch so manch lockeren Spruch.

Locker geht es auf dem Fest immer zu. Schließlich sollen sich die Gäste hier unterhalten können und wohl fühlen. Das taten sie dann auch wieder. Ein Übriges tat das gute Wetter. Es war weder zu heiß noch zu kühl und trocken blieb es ja auch. Also allerbeste Voraussetzungen für einen lauschigen Sommerabend.

Am Samstagabend sorgte die Band „Nobody’s perfect“ für die nötige Stimmung. Stimmkräftig unterstützt wurden sie da von Carina, der Wirtin der Vereinsgaststätte. Und klar war auch, dass man bei so großem Andrang eben etwas länger auf sein Hähnchen warten musste. Teilweise bildeten sich so recht lange Schlangen. Doch die Gäste nahmen das gerne in Kauf. „Das dauert halt seine Zeit“, so Raimund Schlipf. Für leckere Pommes sorgten zudem die Damen an der Fritteuse wie etwa Christiane Manges. Und auch hier hieß die Devise „Gut Ding will Weile haben“.