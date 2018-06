Anzeige

Zusammen mit ihren Erzieherinnen Monika Rohr und Gaby Puder haben Kinder der evangelischen Kindertagesstätte eine Lesetreppe gestaltet. Dazu bot sich die Treppe zur nicht mehr bewohnten Wohnung im Obergeschoss des Kindergartens an. Zuvor galt es jedoch einiges zu tun. Die Treppe musste gereinigt und Kisten für die Bücher angeschafft werden. Außerdem sollten natürlich auch die Wände schön gestaltet werden. Sitzkissen wurden zudem benötigt.

Doch die allerwichtigste Frage war: Woher bekommen wir die Bücher? Hier konnte Gaby Puder einige aus der Bücherei Rheinau bekommen und natürlich war auch die Leiterin der Friedrichsfelder Bibliothekszweigstelle Birgit Leuther sehr hilfsbereit. Hier durften sich die Kinder gegen einen kleinen Obulus ganz viele Flohmarktbücher aussuchen. Zudem wurden von verschiedenen Kinderbuchverlagen Poster zur Verfügung gestellt.

Anstrich kostenlos

Als Nächstes brauchte es einen Fachmann, der die Wände schön gestaltet. Den fand man schnell in Malermeister Roger Slesiona. Er ließ sich nicht lange bitten, schließlich geht sein Sohn Lenny ja auch in diesen Kindergaren. Bei der Gestaltung durften die Kinder natürlich mitbestimmen und auch kleinere Arbeiten übernehmen. Bei so viel Hilfe verzichtete Roger Slesiona sogar auf eine Bezahlung. Die Wände sind jetzt in hellen Farben gestrichen mit kleinen Wölkchen, die Treppe bekam einen kräftigen Türkiston. Auf das Aufhängen der Poster wurde verzichtet. Nun mussten nur noch die Bezüge für die Kissen und die Vorhänge, die als Eingang dienen, genäht werden.