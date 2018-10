Lesung mit Claudia Schmid

Am Mittwoch, 24. Oktober, 19.30 Uhr, liest die Autorin Claudia Schmid in den Räumen der Bibliothek im Rathaus aus ihrem Roman „Die Feuerschreiber“. In diesem Buch geht es um Philipp Melanchthon, der in Bretten geboren und als Erwachsener nach Wittenberg an die Universität Leucoria berufen wurde. Er arbeitete eng mit Martin Luther zusammen. Die beiden führenden Gestalter der Reformation waren ein ungleiches Gespann, wirkten dennoch auf ebenbürtige Weise zusammen und brachten die Erneuerung der Kirche in Gange. Die Lesung dauert circa zwei Mal 40 Minuten mit einer kleinen Pause zwischen den Leseabschnitten. Der Eintritt ist frei. -ion

