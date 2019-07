Lieder und Arien in der Calvin-Kirche

Zu einem besonderen Lieder- und Kammermusikabend laden die Sängerinnen Milena Georghieva (Sopran), Barbara Emilia Schedel (Mezzosopran), der Pianist Jan Roelof Wolthuis und die Cellistin Valeria Lo Giudice in die Johannes-Calvin-Kirche ein. Das Konzert findet am Samstag, 6. Juli, 19 Uhr, statt. Der Eintritt ist frei, Spenden am Ausgang werden erbeten. Diese Konzert der in Mannheim lebenden Künstler ist in dieser Konstellation ihr zweiter gemeinsamer Auftritt. Inhaltlich beginnt der Abend mit dem Duett („Erste Begegnung“) von Robert Schumann und führt über Lieder von G. Rossini, G. Fauré und selten zu hörende kammermusikalische Werke von J. Brahms und D. Schostakowitsch über die verschiedenen Facetten der ersten Liebe bis hin zu Richard Strauss und dessen berühmter „Rosenüberreichung“ von Octavian und Sophie aus dem Rosenkavalier. -ion

