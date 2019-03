Liesel Vesely schon seit 65 Jahren dabei

Die Ehrungen langjähriger Mitglieder standen im Mittelpunkt der Jahresversammlung der Kantorei der Johannes-Calvin-Gemeinde Friedrichsfeld. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Bernd Binder nahm Pfarrer Michael Jäck die Auszeichnungen vor. Geehrt wurden Liesel Vesely für 65 Jahre aktive Mitgliedschaft und Erika Salamone für 50 Jahre aktive Mitgliedschaft sowie Walter Hohler wurde für 25 Jahre unterstützende Mitgliedschaft. Ein besonderes Dankeschön galt der musikalischen Leiterin Claudia Schwabe, Kantorin e.h., die den Chor im vergangenen Jahr in 43 Proben auf 68 Termine, drei Konzerte sowie 15 Gottesdienste souverän vorbereitet hat.

Ein gemeinsamer Gesang leitete zu den Berichten aus den verschiedenen Ressorts über. In seinem Tätigkeitsbericht dankte Bernd Binder allen Vorstandsmitgliedern, die zusätzlich zu den Terminen viel Engagement für die Arbeit der Kantorei aufbringen. Als Höhepunkte nannte er den traditionellen Neujahrsempfang, die Jubilarfeier,den Sommertagsumzug, die Reise nach Finnland, das Jahreskonzert und den Singegottesdienst statt, in dem auch die Weihnachtsgeschichte von Carl Orff aufgeführt wurde.

Claudia Schwabe dankte allen für die zuverlässige Zusammenarbeit und Unterstützung bei den Vorhaben und gab einen Ausblick auf die musikalischen Schwerpunkte im Jahr 2019. Am 31. März wird wieder zu einem gemeindeübergreifenden Konzertgottesdienst eingeladen, am 20. Juli ist eine Sommersoiree geplant und das große Jahreskonzert findet am 10. Oktober statt. In Letzterem werden W.A. Mozarts „Laudate Dominum“, „Ave Verum“ und das „Requiem“ von G. Fauré aufgeführt werden. Das beliebte Weihnachtskonzert ist am 22. Dezember.

Es folgte der Kassenbericht 2017/18, welcher von Elke Hohler verlesen wurde. Die Kassenprüfer Fritz Heil und Heidi Ihrig hatten keine Einwände. Die anschließende Entlastung des Vorstands übernahm Peter Herrmann und leitete die Wahl des ersten Vorsitzenden. Für die nächsten zwei Jahre wurde Bernd Binder wiedergewählt. Als zweite Vorsitzende wurde erneut Janina Heil gewählt. Bernd Binder übernahm dann die Leitung der restlichen Wahlen.

Elke Hohler hat nach 18 Jahren ihr Amt als Kassiererin zur Verfügung gestellt. Diese besondere Leistung wurde mit einem Blumenpräsent geehrt. Zur neuen Kassiererin wurde Marina Stadler gewählt. Revisoren sind Corinna Abshagen sowie Fritz Heil. Schriftführerin ist Birgit Hagenmeyer. Die Pressearbeit wird von Stuart Pfister übernommen; die Veröffentlichung der musikalischen Berichte wird weiterhin Claudia Schwabe vornehmen. Marie Buder ist neue Jugendvertreterin. Anja Gebhardt und Herbert Fink bilden den Vergnügungsausschuss. Notenwarte sind Friederike Jänner, Erika Lebedorff und Claudia Schulmann. Vertreter der aktiven Mitglieder ist Karl-Otto Mayer, Theo Hagenmeyer vertritt die unterstützenden Mitglieder. Die Aufgabe der Musikalischen Leitung obliegt Claudia Schwabe.

Interessierte neue Sängerinnen und Sänger sind jederzeit zu einer der Chorproben eingeladen. Diese finden immer dienstags von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr im Gemeindehaus statt.

