Lohn für die unermüdlichen Helfer

Was wäre ein Verein ohne seine ehrenamtlichen Helfer? Sie helfen bei Veranstaltungen, backen Kuchen, betreuen Freizeiten, gestalten das Training für Kinder, Jugendliche und Erwachsene und sind eben immer da, wenn man sie braucht. Das weiß man auch beim Turnverein zu schätzen und lädt daher alljährlich zum Helferessen ein, um sich in diesem Rahmen bei allen Helfern, egal in welcher Form, für ihr Engagement zum Wohle des Vereins zu bedanken.

Erstmals wurde dazu am Sonntagvormittag in die Turnhalle eingeladen und so freute sich der Erste Vorsitzende Dirk Kappes über die überaus große Resonanz. Es sei ein Bedürfnis, sich bei dieser Gelegenheit bei all den Menschen zu bedanken, die sich ehrenamtlich für den Verein einsetzen, egal ob mit einem bestimmten Amt oder ohne. Das bedeute viele Stunden Mühe, manchmal Ärger aber auch viel Freude.

Bei Dragana Blazanovic bedankte sich Dirk Kappes ausdrücklich dafür, dass sie in einer schwierigen Situation die Vereinsgaststätte übernommen hat und sie mit viel Engagement auch weiterhin führt. Neben dem Essen gabt es noch ein Programm und Ehrungen. So bekamen Gisela Erny und Marcus Seitz die Silberne und Dirk Hindenberger die Goldene Ehrennadel des Badischen Handballverbandes verliehen. Gisela Erny, die wie auch die beiden anderen Geehrten, sichtlich überrascht war, ist seit 1990 Supermini- und Minitrainerin beim Turnverein. Sie hat in diesen 29 Jahren zahlreiche Handballerinnen und Handballer an den Sport herangeführt, darunter auch Uwe Gensheimer. Außerdem hat sie zahlreiche Kinder- und Jugendfreizeiten begleitet.

Marcus Seitz ist seit 2008 aktiver Spieler der Herrenmannschaft, hat nach seiner aktiven Zeit die Betreuung der Alte-Herren-Mannschaft übernommen und die dritte Herrenmannschaft ins Leben gerufen. Außerdem war er als Jugendleiter aktiv und in der Handballabteilungs-Leitung tätig. Seit dieser Saison ist er Jugendtrainer und zudem seit drei Jahren neutraler Zeitnehmer in der Handball-Bundesliga.

Dirk Hindenberger ist dem Handballsport seit seiner Jugend verbunden. Früher als aktiver Spieler, von 2002 bis 2013 als Handballabteilungsleiter. In seiner Amtszeit hat die erste Herrenmannschaft den Aufstieg in die Badenliga geschafft. Danach war er erfolgreicher Jugendtrainer und betreut seit 2017 die erste Herrenmannschaft in der Badenliga. Dass er zusammen mit weiteren Handballern alljährlich für das Programm bei der Weiberfasnacht sorgt, ist zwar kein Ehrungskriterium, war aber anschließend in dem kleinen Filmbeitrag „ABBA the Show“ zu sehen. Hier hatten auch die anwesenden Herren einmal die Gelegenheit zu sehen, was den Damen bei der Weiberfasnacht für ein tolles Programm geboten wird.

Pantomime begeistert Publikum

Viel Applaus gab es für diesen gelungenen Beitrag ebenso wie später für Pantomime Jörn, der es unter anderem verstand, gleich mehrere Personen gleichzeitig darzustellen. Ein besonderer Dank ging noch an Nadine Seitz, Sarah Salmen und Thorsten Erny, die durch ihr umsichtiges Verhalten bei einem medizinischen Notfall in der dritten Mannschaft Kalle Spies möglicherweise sogar das Leben gerettet haben.

Er war auch selbst anwesend, erfreut sich heute wieder bester Gesundheit und bedankte sich bei seinen Helfern. Mit der schon obligatorischen Verlosung, bei der nahezu alle Anwesenden einen Preis erhielten, ging das diesjährige Helferessen zu Ende.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.11.2019