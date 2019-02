Mädchen tanzen zu flotten Rhythmen

Zum alljährlichen Calvin Café hatte der evangelische Gemeindeverein Friedrichsfeld in das Gemeindehaus eingeladen. Die Veranstaltung war in diesem Jahr zwar etwas „handballgeschädigt“, denn die Nationalmannschaft um den Friedrichsfelder Uwe Gensheimer kämpfte um den 3. Platz bei der WM. Dennoch erlebten die Gäste einen angenehmen Nachmittag. Umsorgt wurden sie vom Team des Gemeindevereins mit Kaffee oder kühlen Getränken sowie einem sehr vielfältigen Kuchenbüffet. Da blieben keine Wünsche offen und nicht wenige versorgten sich auch noch mit Kuchen für zu Hause.

Das Programm war vielfältig und gleichzeitig auch ein kleiner Spiegel des Gemeindelebens. Den Auftakt machten schon traditionell die Schulanfänger des evangelischen Kindergartens mit ihren Erzieherinnen. Mit Gedichten und Liedern ließen sie die vier Jahreszeiten vorüberziehen. Die Kleinen machten ihre Sache hervorragend und bekamen dafür auch viel Applaus. Mit bekannten Volksweisen erfreute die Flötengruppe unter der Leitung von Claudia Schwabe die Gäste. Bei den bekannten Liedern wurde auch mal mitgesungen, was durchaus erwünscht war.

Danach wurde es dann voll auf der Bühne. 19 Mädchen von der Jazztanzgruppe des Turnvereins, unter der Leitung von Nadine Weidner und Ina Maar, präsentierten einen Tanz zu flotten Rhythmen. Den Abschluss des Programms machte Liesel Vesely. Teils in Mundart, teils in perfektem Hochdeutsch sinnierte sie in mehreren Vorträgen über das Alter und seine Folgen und erntete damit auch viele Lacher beim Publikum.

Abgerundet wurde der Nachmittag mit einer reichhaltig bestückten Tombola. Der abschließende Abendgottesdienst fand in der gut besuchten Kirche statt. -ion

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.02.2019