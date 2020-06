Masken und Desinfektionsmittel

Der Familienbetrieb Girolami aus Friedrichsfeld hat sich auf Trinkwasserhygiene spezialisiert. Die beiden Juniorchefs Fabio und Daniel Girolami haben jetzt 150 Schutzmasken und 20 Liter Desinfektionsmittel an Vertreter des Friedrichsfelder Jugendtreffs überreicht, das diese wiederum an Bedürftige weitergibt, zum Beispiel an die Schulkindbetreuung an der Friedrichsfeldschuleoder an

