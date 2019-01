MGV sucht neue Sänger

„Wir müssen unbedingt für neue Sänger werben, hier geht es um unsere Zukunft als Männerchor.“ Mit diesen Worten hat der erste Vorsitzende des Männergesangvereins (MGV) Frohsinn 1879, Gerhard Krieger, seine Mitsänger dazu aufgefordert, alles daran zu setzen, neue Männer mit ins Boot zu holen. Die Aktiven würden immer älter und immer weniger, sagte er bei der Jahreshauptversammlung.

Im vergangenen Jahr kamen keine neuen aktiven Sänger zum Verein hinzu. Derzeit gibt es rund 50 Sktive im MGV. Doch der Vorstand lässt sich nicht entmutigen und schaut so nicht nur auf ein ereignisreiches Jahr 2018 zurück, sondern freut sich auch auf ein interessantes Jahr 2019. Dazu gehört unter anderem ein musikalischer Jubiläumsabend zum 140-jährigen Bestehen des MGV am 12. Oktober. Dabei wird nicht nur der Chor selbst singen, sondern auch einige Gäste einladen.

Im vergangenen Jahr hat der Chor insgesamt 14 Gesangstermine wahrgenommen. Dies ist natürlich nur durch eine gute aktive Teilnahme aller Sänger möglich. Deshalb ehrt der MGV diejenigen, die in der Probe dreimal oder weniger gefehlt haben. Aber auch andere Aktivitäten, wie etwa die Unterstützung bei der Chorgala (Heiner Bögel) oder allgemeine Verdienst beim MGV (Rainer und Reinhold Wolpert) würdigt der Vorstand mit einem Gutschein.

Erfolgreiche Gala

„Die Jubiläumsgala war wieder ein ganz besonderes Ereignis“, betonte Krieger. Er sei sehr stolz darauf, dieses Konzert gemeinsam mit seinen Mitsängern mit Bravour gemeistert zu haben. Das Friedhofssingen werde immer gut von der Bevölkerung angenommen, unterstrich der Vorsitzende.

Die Wahlen ändern kaum etwas am Vorstand. Reinhold Wolpert legte nach 29 Jahren seine Tätigkeit als Kassier ab. Sein Credo lautete: „Es kommt nicht nur auf das Geld an, sondern dem Verein darf kein Schaden entstehen.“ Er hat den MGV jahrelang unterstützt, möchte nun aber das Amt abgeben. Vorsitzender bleibt Gerhard Krieger, Dieter Baier führt sein Amt als zweiter Vorsitzender fort. Kassier ist nun Ekkehard Huber, Wolfgang Hetterich bleibt Schriftführer, Alfred Bauer Vergnügungswart, Elmar Petzinger Vertreter der Schlabbdewel, Joachim Thren Notenwart und Andreas Schilling Vertreter der Aktivität. Der neue Vertreter der Passivität ist Werner Hirsch. „Ich danke euch vielmals für euer Vertrauen“, sagte Krieger im Anschluss an die Wahl. niz

