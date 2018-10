Mit dem Umzug fällt der Trausaal weg

Bei ihrer turnusmäßigen Herbstsitzung blickte die Interessengemeinschaft Friedrichsfeld (IGF) zurück und wagte einen Ausblick auf das kommende Jahr. Viel gelaufen sei im vergangenen Halbjahr in der Lilli-Gräber-Halle. „Wir hatten eine gute Auslastung“, stellte der IGF-Vorsitzende Reinhard Schatz fest. Auch das Frühlingsfest mit Sommertagszug könne man als sehr gut gelungen bezeichnen, wobei hier noch Luft für weitere Teilnehmer sei. Am Sommertagszug hätten so viele Kinder wie noch nie teilgenommen, sagte er. Das habe sogar zu Engpässen bei den Brezeln geführt. Im nächsten Jahr gibt es in der Sommerzeit einige bauliche Veränderungen in der Lilli-Gräber-Halle, um den Brandschutz sicherzustellen.

Von einer guten Kassenlage berichtete Kassier Bernhard Egenberger. Zuwendungen habe man vom Bezirksbeirat und von der Bäckerei Seitz erhalten. Sorge mache es ihm, dass immer wieder Dinge aus der Halle verschwinden, klagte Reinhard Schatz. So fehlten derzeit rund zehn Bierbänke, die möglicherweise aber auch einfach noch nicht wieder zurück gebracht worden seien.

Die Termine für 2019 wurden bereits weitestgehend gemeldet. Sie werden auf die Homepage gestellt und können dort jederzeit ergänzt, geändert oder auch aktualisiert werden. Vereine, die ihre Termine für 2019 noch nicht gemeldet haben, können das unter longbowman@t-online.de tun.

Der Martinszug findet am Freitag, 9. November, 18 Uhr, statt. Der Sommertagszug mit Frühlingsfest wurde auf den 7. April festgelegt, die Frühjahrssitzung der IGF findet am 20. März statt. Im November zieht der Bürgerdienst in Räumlichkeiten der VR Bank um. Die bisherigen Räume des Bürgerdienstes stehen dann zur Verfügung und können von Vereinen gemietet werden. Hier können Vereine ihren Bedarf anmelden. Einen Trausaal wird es nach dem Umzug allerdings nicht mehr geben, da in Friedrichsfeld wohl kein Bedarf dafür bestehe. Offen ist, was mit dem Mobiliar passiert, das durch Spenden der Bürger finanziert worden war.

Bereits zu Beginn der Sitzung hatte Schatz die große Nachfrage nach Vermietungen des Kulturbereiches der Lilli-Gräber-Halle angesprochen. Da die Anfragen hier immer schon recht frühzeitig kommen, sollten Vereine, die die Halle mieten möchten, dies bis spätestens April bekannt geben. -ion

Info: Infos der IG unter: www.friedrichsfeld.net

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.10.2018