Mit Pfeil und Bogen im Wald auf der Pirsch

„Im nächsten Jahr sind wir auf jeden Fall wieder dabei“, „Es war wieder einmal ein tolles Turnier“ oder „Wir sind wieder sehr gerne zu euch nach Seckenheim gekommen, hier stimmt einfach alles“, das waren nur einige der Kommentare, die Reinhard Schatz und seine Mitstreiter von der Schützengesellschaft Seckenheim nach ihrem großen Waldturnier zu hören bekamen.

Die rund 150 Bogenschützen aus der näheren aber auch weiteren Umgebung waren wieder zwei Tage lang bei den Seckenheimern zu Gast, um das nunmehr 19. „Seggema Waldturnier“ zu schießen. „Im nächsten Jahr laden wir zum 20. Turnier ein, da gibt es so manche Überraschung“, machte Reinhard Schatz bei der Siegerehrung schon Lust auf September 2019. Er freute sich darüber, dass es in diesem Jahr ein sehr unbürokratisches Genehmigungsverfahren durch die Stadt Mannheim gab. Die Siegerehrung am frühen Sonntagabend war der Abschluss für zwei mehr als gelungene Turniertage. Das Wetter hatte ja bestens mitgespielt, wobei traditionelle Bogenschützen sich auch von schlechtem Wetter nicht abhalten lassen.

Dreidimensionale Tierfiguren

Viele von ihnen waren schon am Freitagabend angereist und campierten auf dem Schützengelände. Am Samstagmorgen ging es dann los. Es galt im Wald hinter der Pferderennbahn insgesamt 28 lebensechte 3D-Tierfiguren möglichst genau zu treffen. Genau wie auf einer echten Jagd sind hier die Entfernungen natürlich nicht bekannt, ein gutes Augenmaß ist da gefragt. Man hat nur einen Vorteil, auch wenn ein Ast knarrt, das Tier läuft nicht weg. Bogenschießen ist ein sehr familiärer Sport und so war es auch nicht weiter verwunderlich, dass ganze Familien daran teilnahmen. Die jüngste Teilnehmerin war die fünfjährige Alexa, die sichtlichen Spaß hatte. Die Ziele waren wie immer sehr abwechslungsreich. So gab es Tiere aus Afrika ebenso wie etwa einen großen Bären oder ein Bison mit Jungtier. Alle Tiere galt es möglichst nahe am sogenannten „Kill“ zu treffen. Allerdings schoss auch so mancher Pfeil über das Ziel hinaus, da galt es im Wald suchen, denn Abfall hinterlassen die Schützen keinen. Schließlich befindet man sich hier in einem Schutzgebiet.

Goldbarren beim Funschießen

Bei so einer Bogenjagd legt man schon einige Kilometer zurück, das gibt Hunger und Durst. Und auch hier sind die Seckenheimer für beste Verpflegung bekannt. Unter der Regie von Daniela Hrach funktionierte das eingespielte Küchenteam wie immer bestens. Egal ob Schnitzel, Fleischkäse oder Currywurst, alles gab es immer frisch und super lecker, wie alle Teilnehmer bestätigten. Für den Parcours waren Tommy Geiger und sein Team zuständig. Auch hier war man voll des Lobes. Er war ansprechend, aber nicht zu schwer.

Wer wollte, der durfte am Funschießen auf dem Schützengelände teilnehmen und einen von insgesamt drei Goldbarren gewinnen. Außerdem wurden aus allen abgegebenen Scorekarten unter den anwesenden Schützen wertvolle Sachpreise wie etwa ein von Host Gaul gestifteter Holzbogen, ein Gutschein für einen Bogen, gestiftet von Tom Müller sowie hochwertige Lederwaren, gestiftet von Mannheimer Metallmorphose verlost.

Für Kinder und Jugendliche gab es Urkunde, Medaillen und ein Präsent. Die erwachsenen Sieger bekamen je nach Platzierung eine Flasche Sekt mit goldener, silberner oder bronzener Banderole und eine Urkunde. -ion

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.09.2018