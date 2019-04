Mit Quatsch-Stück Zuhörer überrascht

Erstmals fand das Gemeinschaftskonzert nicht in der Pulversheimer Kirche, sondern in der Salle Polyvalente (Gesellschaftshaus) statt. Den Auftakt machte das Friedrichsfelder 1. Akkordeonorchester unter der Leitung von Michael Krsnik. Nach „Theme from Jurassic Parc“, dem bekannten Thema aus dem gleichnamigen Kinofilm, folgte ein Medley der britischen Band Coldplay, bei dem der Dirigent selbst am Keyboard saß. Das folgende Stück „You can‘t hurry on the way to sunshine“ umfasste die drei Titel „Walking on sunshine“, „Can‘t hurry love“ und „Way to your heart“.

Das 1. Orchester des Accordéon Club Pulversheim begann seinen Part mit dem weltbekannten „Libertango“ von Astor Piazzolla, allerdings in einer für die Elsässer typischen, vom Dirigenten Anatole Risser arrangierten schwungvolleren konzertanteren Version. Der folgende Hit „Despacito“ war ebenso wie alle folgenden Stücke von Anatole Risser gelungen arrangiert. Hier spielte Rissers Tochter ein Solo auf der akustischen Gitarre. Im ABBA-Medley versteckten sich Welthits wie „Dancing Queen“, „Mamma Mia“, „The winner takes it all“ sowie „Fernando“.

Solo auf der E-Gitarre

Im folgenden „Final Countdown“ der Band Europe spielte Anais Risser ebenfalls ein Gitarrensolo, diesmal aber auf der E-Gitarre. Das letzte Stück „Sing Sing Sing“ kam beim Publikum so gut an, dass es zusätzlich zu den beiden Zugaben nochmal vorgetragen werden musste, um das Publikum endlich zufrieden zu stellen. Die folgende Pause wurde genutzt, um gegenseitig Grüße und Gastgeschenke zu überbringen und Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft vorzunehmen. Die Friedrichsfelder Vorstände Kai Rothermel, Rüdiger Wolf und Marc Rude überbrachten Grüße in Form von Pfälzer Wein und Hochprozentigem in einer wie ein Akkordeon geformten Glasflasche. Auch der elsäßische Präsident Michel DelPuppo lobte die lange Partnerschaft, die bereits seit mehr als einem halben Jahrhundert, nämlich 53 Jahre, währt.

Das Friedrichsfelder Orchester spielte anschließend „Chappell‘s Melodien Cocktail“ und „Theme From Caravans“, welche beim französischen Publikum ebenso gut ankamen wie bereits zuvor beim heimischen. Den Publikumsknaller landeten sie allerdings mit „Anatevka“, einem Musical, das um 1905 im russischen Kaiserreich in der gleichnamigen fiktiven Stadt spielt. Dort legt eine Gemeinschaft polnischer Juden großen Wert auf Traditionen. Die offensichtlich beim elsässischen Publikum gut bekannten Melodien animierten zum Mitklatschen und Mitsummen.

Die Zugabe der Deutschen setzte allerdings noch eins drauf. Mit dem „Quatsch-Stück“ überraschte das Orchester die Zuhörer vollends. Immer wieder sorgten einzelne Spieler für Lacher, weil sie mitten im Stück eigene Melodien spielten, sich gegenseitig mit Papierkugeln bewarfen, ein Selfie mit ihrem Handy schossen oder nach der Toilette fragten. Der Dirigent stöhnte genervt, als ein Butler ihm dann noch ein Telefonat seiner Schwiegermutter durchstellte.

Da half nur noch ein Glas Wein, um das Stück zu überstehen. Der Abend klang bei guter Bewirtung der Gastgeber allmählich aus. Einige der Spieler übernachteten traditionsgemäß in den elsässischen Partnerfamilien. red

