Mitstreiter gesucht

Ab 1. Dezember laden wieder Familien, Freunde, Vereine und Organisationen immer ab 18.30 Uhr zum ökumenischen offenen Adventsfenster ein. Die Gestaltung ist dabei vollkommen frei. Man kann Singen, Geschichten vorlesen oder einfach nur zusammen stehen und sich bei Glühwein, Punsch oder Gebäck auf die Adventszeit einstellen. Die Gestaltung bleibt jedem Einladenden selbst überlassen. Auch in diesem Jahr gibt es noch einige wenige offene Termine. Wer also gerne teilnehmen möchte, für den stehen folgende Termine noch zur Verfügung: 1., 3., 6., 8., 10., 12. und 16. Dezember. Anmeldungen nimmt Beate Grittmann im evangelischen Pfarrbüro unter Telefon 0621/47 11 28 oder per E-Mail calvingemeinde@ekma.de gerne entgegen. -ion

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 13.11.2019