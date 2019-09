Modische Frisur für Schafe

16 Aussteller aus der Region konnte Hella Karl zum „Tag des offenen Hofes“ am vergangenen Wochenende gewinnen. Für das mittlerweile zu einer echten Tradition gewordene Friedrichsfelder Marktgeschehen rund um das Hofgelände im Marderweg 60 rechnete die Chefin mit rund 2000 Besuchern.

Für große Begeisterung bei den Kindern sorgte die Strohballen-Hüpfburg. Karl weiß aus Erfahrung: „Die wird zerlegt – am Sonntagabend ist davon nicht mehr viel übrig.“ Auch rund 70 Pferde sind für die Veranstaltung von externen Besitzern auf dem Hof eingestellt, drei davon dienten am Samstag und am Sonntag zum Ponyreiten.

Gernot Petzold hatte sechs Schafe aus der Pfalz mitgebracht. Vor den Augen des Publikums verpasste er immer zur vollen Stunde einem der Tiere einen modischen Kurzhaar-Schnitt. Der Wolle wegen würden Schafe im Zeitalter synthetischer Stoffe übrigens nicht mehr gehalten werden, denn das Scheren sei teurer als der erzielte Gewinn. „Es geht bei der Schafhaltung eher um die Lämmer“, erklärte Experte Petzold. Dass trotzdem jährlich einmal geschoren werden muss, liege daran, dass Schafe seit Jahrtausenden gezüchtet seien: „Als man sie noch wegen der Wolle hielt, wäre es kontraproduktiv gewesen, wenn sie das Haar von selbst verloren hätten.“

Rundfahrt mit dem Traktor

Neben frisierten Schafen gab es für den „Tag des offenen Hofes“ viele bunte Programmpunkte für Kinder und Erwachsene: Kürbis-Bemalen, Korbflechten, Schminken oder aber eine Rundfahrt mit dem Traktor über das Hofgelände.

Für Speis und Trank war der Hof selbst zuständig – versorgte die Besucher mit Sauerkraut, Dampfnudeln, Zwiebelkuchen und neuem Wein. aci

