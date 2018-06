„Musik von ganzem Herzen“

Anzeige

Viel Musik erklingt beim Konzert-Gottesdienst der Region Süd am Samstag, 9. Juni, 18 Uhr, in der Johannes-Calvin-Kirche in Friedrichsfeld. Ein Gottesdienst der ganz besonderen Art. Acht Ensembles aus der Region Süd (Rheinau-Süd, Pfingstberg, Seckenheim und Friedrichsfeld) werden gemeinsam von ganzem Herzen singen und spielen. Die musikalische Leitung haben Wolfgang Schaller, Claudia Schwabe, Kerstin Mahr und Sybille Buchmann.

Die Pfarrer Uwe Sulger, Helmut Krüger und Michael Jäck nehmen sich mit Texten und Gebeten bekannte Kirchenlieder zu Herzen, welche dann auch mitgesungen werden können. Bei diesem besonderen Gottesdienst wirken mit: Posaunenchor, Kantorei und Flötenkreis der Erlösergemeinde Seckenheim, Kantorei und Flötenkreis der Johannes-Calvin-Gemeinde, Friedrichsfeld, Blockflötenensemble der Immanuel-Pfingstberg-Gemeinde, Pfingstberg-Casterfeld sowie Ökumenischer Singkreis und Kinderchor der Martinsgemeinde Rheinau-Süd. -ion