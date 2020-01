Musikalische Einstimmung auf anstehende Aktivitäten

Traditionell markiert der Neujahrsempfang den Auftakt eines jeden Jahres der Kantorei. Eingeladen wurden die aktiven Sängerinnen und Sänger, der Flötenkreis, das Collegium Aereum sowie alle Helferinnen und Helfer, die im vergangenen Jahr die Arbeit der Kantorei auf unterschiedlichste Art und Weise unterstützt haben.

Viele Einsätze in der zweiten Jahreshälfte, darunter das Konzert mit Werken von Mozart und Fauré sowie das Weihnachtskonzert, lassen keine Zeit, um eine Weihnachtsfeier einzurichten. Somit bietet der Neujahrsempfang den Anlass, das vergangene Jahr zu reflektieren und den Blick auf die Termine des neuen Jahres zu richten.

Eindrucksvolle Präsentationen

Die Saaldekoration oblag, in bewährter Manier, der zweiten Vorsitzenden Janina Heil mit ihrem Helferteam. Kulinarisch wurde in diesem Jahr eine Minestrone an Parmesan und Brot dargeboten. Den musikalischen Einklang bildete das Blechbläserensemble mit Stücken von Michael Prätorius. Daran knüpften nach dem Essen das „Jubilate“ von Professor Johannes Matthias Michel sowie der vertonte Segensgruß „Der Herr segne dich“ an, welcher im Kanon gesunden wurde.

Hannah Lachnit präsentierte „Solveigs Lied“ von Edvard Grieg solistisch. Mit „Ännchen von Tharau“ und „Am Brunnen vor dem Tore“ stimmte das Collegium Aereum in der Besetzung mit drei Posaunen und einer Tuba erneut ein. Den Abschluss markierte der Pilgerchor aus Richard Wagners „Tannhäuser“.

Vorsitzender Bernd Binder richtete ein Grußwort an alle Anwesenden, verbunden mit dem Dank für den unermüdlichen Einsatz zum Wohle der Kirchenmusik. Hervorgehoben wurde der Einsatz der Chorleiterin Claudia Schwabe, welche mit ihrem Engagement immer wieder für einen singfähigen Chor sowie musikalische Genüsse sorgt. Anerkennung gilt auch allen Helferinnen und Helfern, die den Abend ermöglicht haben, indem sie vor und hinter den Kulissen für das leibliche Wohl gesorgt haben.

Alljährlich werden an diesem Abend Spenden zugunsten einer sozialen Einrichtung gesammelt. Die Wahl fiel auf die Bahnhofsmission Mannheim, welche mit ihrem niederschwelligen Angebot Menschen mit und ohne Fahrkarte unterstützt und damit Ort gelebter Kirche ist.

Hier noch die nächsten Termine der Kantorei: Jubilarfeier am 15. März vormittags, Sommersoiree am 18. Juli, 18 Uhr, und das Weihnachtskonzert am 20. Dezember, 18.30 Uhr. Selbstverständlich wird die Kantorei wieder einige festliche Gottesdienste im Laufe des Jahres musikalisch begleiten. Interessierte Sängerinnen und Sänger sind zu den Proben willkommen. Diese finden dienstags von 19.30 bis 21.30 Uhr im Gemeindehaus statt.

Info: www.johannes-calvin.de/ content/musik/kantorei

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 28.01.2020