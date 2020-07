Musikalische Vielfalt im Hof des Gemeindehauses

Was macht ein Chor, wenn er nicht singen darf? Er bietet an den leider probefreien Dienstagabenden ein abwechslungsreiches Kulturprogramm, an dem alle teilhaben können. Und so haben die „Friedrichsfelder Kulturdienstage“, die nun schon zum vierten Mal im Hof des evangelischen Gemeindehauses stattgefunden haben, schon fast einen kleinen Kultstatus.

Die Idee dazu hatte der Vorsitzende der Kantorei Bernd Binder: „Wenn man dienstagabends schon nicht selbst proben kann, so kann man doch wenigstens ein Kulturprogramm für die Kantorei- und Gemeindemitglieder bieten.“ Und was bietet sich da besser an als der Hof vor dem evangelischen Gemeindehaus. Hier lassen sich alle Coronabedingungen hervorragend umsetzen. Allerdings haben hier auch nur maximal 70 Personen Platz, daher war und ist eine Anmeldung dringend erforderlich.

Das Programm bietet Musik vom Feinsten und für jeden Geschmack. Ob eher klassisch oder lieber modern, hier kommt jeder auf seine Kosten. Und wer einmal kommt, der trägt sich auch gleich für den nächsten Dienstag wieder ein.

Eröffnet wurde das vielfältige Programm von Antje Reichert (Violine) und Angela Elsässer (Violoncello). Weiter ging es in der Woche darauf mit der in Friedrichsfeld bestens bekannten Musikerfamilie Monninger, nämlich Edwin Monninger am Violoncello und Reiko Monninger-Kamata am Klavier. Eigentlich kennt man sie als Schauspielerin und Sängerin im Rhein-Neckar-Theater oder im Mannheimer Capitol. Und so war es nicht verwunderlich, dass zum Abend mit Melanie Haag und ihrem Partner Florian Kaether, wie schon an den Abenden zuvor, sämtliche Stühle im Hof belegt waren. Sie boten Popsongs der verschiedensten Interpreten. Bei einigen Liedern spielte Melanie Haag sogar Gitarre, gezwungenermaßen, wie sie betonte. Überhaupt waren ihre Ansagen und Moderationen überaus humorvoll und wurden vom Publikum begeistert angenommen.

Mehrfach ausgezeichnet

Etwas ganz anderes war dann der Abend mit Valentina Batura am Cymbal und Reiko Monninger-Kamata am Klavier. Valentina Batura ist eine mehrfach ausgezeichnete Cymbal-Spielerin und begeisterte das Publikum mit ihrer ungeheuren Virtuosität. Reiko Monninger-Kamata sorgte für die sichere Begleitung am Piano. Und so versprach Claudia Schwabe den Anwesenden auch einen internationalen Abend. Valentina Batura stammt aus Weißrussland und wohnt seit einigen Jahren in Seckenheim, Reiko Monninger-Kamata kommt aus Japan und lebt mit ihrer Familie in Friedrichsfeld. „Aber die Noten sind international“ so Claudia Schwabe. Und auch das Programm bot einen musikalischen Querschnitt durch mehrere Länder.

Am Dienstag, 14. Juli, stehen Blechbläser und Alphörner des Collegium Aereum sowie die Altistin Martina Horvath auf dem Programm. Am 21. Juli erwartet Alleinunterhalter Stephan Kraus-Vierling die Gäste und den Abschluss der Reihe bildet am 28. Juli die Kantorei selbst mit eigenen Beiträgen.

Wegen der begrenzten Zuschauerzahl ist eine Anmeldung bei Janina Heil entweder unter der Telefonnummer 0621/48 11 93 oder per E-Mail janina-heil@t-online.de unbedingt erforderlich. Die Abende beginnen immer um 19.30 Uhr (Einlass 19 Uhr) und dauern circa eine Stunde. Es wird kein Eintritt verlangt, aber um eine Spende für die Künstlerinnen und Künstler gebeten.

