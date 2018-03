Musikverein lädt zum Jahreskonzert

Anzeige

Am Samstag, 17. März, findet um 19.30 Uhr in der Lilli Gräber Halle das Frühjahrskonzert des Musikvereins statt. Für die Besucher hat Orchesterleiterin Anna Peschel wieder ein buntes und kurzweiliges Programm zusammen gestellt. So spielt die Jugend beispielsweise Pirates of the Caribbean oder (Ghost) Riders in the Sky.

Vom Orchester werden unter anderem die Huckleberry Finn Suite von Franco Cesarini oder The Best of me von Bryan Adams zu hören sein. Ein besonderes Highlight ist sicher der Auftritt von Lukas Zeilinger. Der Solo-Trompeter des Nationaltheaters Mannheim spielt zusammen mit dem Orchester Concerto Tricolore oder auch „Der alte Dessauer“. Karten für das Konzert gibt es bei allen Orchestermitgliedern sowie an der Abendkasse. -ion